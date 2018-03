Persstemmen

Bonussen terugstorten

Hoever is het gekomen als de banksector bij de overheid te biechten moet om nog enige kredietwaardigheid te behouden! [...]Het eerste wat daar moet gebeuren, is dat de winstbonussen van de voorbije jaren worden teruggestort. [...]Vooral de succesbonussen voor geslaagde overnames, zoals die van ABN Amro door Fortis, moeten worden teruggevorderd. Van enig succes blijkt immers geen sprake te zijn. Het ware beter dat de betrokkenen die bedragen uit eigen beweging terugbetalen. Dan houden ze tenminste nog de eer aan zichzelf. Een beetje toch.

(Hoofdartikel De Standaard)

Europese interventie

Europa heeft daarom misschien zijn eigen reddingsplan nodig, maar dat is een delicate zaak. Europese banken zijn steeds meer transnationaal, maar de belastingbetalers en de belastingontvanger zijn dat niet. Het op het spel zetten van belastinggeld voor de fouten van bankiers is onder alle omstandigheden moeilijk te verkopen. Om dat dan ook nog voor een buitenlandse bank te doen die geen zaken doet in het eigen land is nog moeilijker. Daar staat tegenover dat de EU een traditie van solidariteit kent. […] Het alternatief is doorgaan met gedeeltelijke nationaliseringen en samenwerking tussen overheden zoals nodig is. In het geval van Fortis is het tot nu toe soepel gegaan. Maar de Beneluxlanden hebben een geschiedenis van samenwerking. Zou het zo naadloos verlopen tussen, zeg, Duitse en Franse overheden als zulke samenwerking nodig is? We betwijfelen dat. Europa zou zijn eigen meer strategische financiële interventie nodig hebben.

(Hoofdcommentaar The Wall Street Journal)

Geen stormloop

Waarom zouden de klanten vertrouwen hebben als de banken het zelf hebben verloren? Hoewel de centrale banken banken van goedkoop geld voorzien, keert het vertrouwen niet terug. Dat maakt deze crisis zo gevaarlijk. Geld en krediet zijn als de bloedsomloop van de economie en banken dienen als pompen. Het vertrouwen van banken mag niet verloren gaan omdat niemand weet hoe men het weer terugwint. Terecht is niemand enthousiast om de kredietinstellingen op kosten van de gemeenschap uit de nood te helpen. Maar wat is de andere mogelijkheid? Een stormloop op de banken beslist niet.

(Hoofdartikel Frankfurter Allgemeine)