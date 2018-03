Overige films

Strange Bedfellows (Dean Murphy, 2004, Australië). Komedie centreert grappen rond de hetero’s Paul Hogan en Michael Caton die zich, om belastingtechnische redenen, voordoen als homo-stel. Veronica, 20.30-22.35u.

Alex & Emma (Rob Reiner, 2003, VS). Romantische komedie herinnert aan Dostojevski: schrijver Luke Wilson moet binnen 30 dagen een boek schrijven om schuld aan Cubaanse maffia af te lossen. Omdat zijn laptop kapot is, huurt hij typiste Kate Hudson in. De laatste speelt in een verbeelding van het geschrevene o.a. vier au pairs uit verschillende landen. RTL8, 20.30-22.15u.

The Astronaut’s Wife (Rand Ravich, 1999, VS). Rosemary’s Baby echoot na in psychologische griezelfilm waarin astronaut Johnny Depp zijn vrouw Charlize Theron misschien wel zwanger heeft gemaakt van een buitenaards wezen. RTL7, 22.20-0.20u.