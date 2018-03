Houston, 30 sept. Halliburton, een grote dienstverlener voor olie- mijnbouwbedrijven, verwacht dat de omzet in het derde kwartaal van dit jaar 80 miljoen dollar (55,7miljoen euro) lager uitvalt door orkanen Ike en Gustav. Deze twee stormen trokken in september door de Golf van Mexico. Als gevolg lag de gaswinning in het gebied dagen stil.