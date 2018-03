Oppositie Wit-Rusland niet in parlement

De oppositie in Wit-Rusland is er bij de verkiezingen zondag niet in geslaagd een zetel te bemachtigen in het parlement. Dat heeft de centrale kiescommissie gisteren gezegd, nog voor de bekendmaking van de officiële resultaten. Alle 110 zetels zouden naar kandidaten zijn gegaan van de partij van president Viktor Loekasjenko en andere regeringsgezinde partijen.

De oppositie heeft de internationale gemeenschap opgeroepen de uitslag niet te erkennen omdat er fraude zou zijn gepleegd. Door de vervroegde openstelling van stemlokalen (dinsdag al) zou er onvoldoende toezicht zijn geweest op het beheer van de stemmen. Zondag protesteerden zo’n achthonderd demonstranten op het Oktoberplein in de hoofdstad Minsk tegen wat zij een electorale „schijnvertoning” noemen.

Aleksandr Kozoelin, leider van de Sociaal-Democratische partij, noemt de verkiezingen „spugen in het gezicht van de Europese Gemeenschap”. Afgelopen maanden suggereerden waarnemers dat Loekasjenko de oppositie meer ruimte zou willen bieden in een poging tot verzoening met het Westen. Brussel stelde een democratisch verloop van de verkiezingen als voorwaarde voor het verlichten van opgelegde sancties (waaronder reisbeperkingen aan Wit-Russische politici).

De Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE), die met ruim vierhonderd waarnemers toezag op de verkiezingen, heeft in de aanloop naar de stembusgang melding gemaakt van onregelmatigheden. Zo kreeg de oppositie beperkte toegang tot de kiescommissies.

In het Westen bestaat felle kritiek op het bewind van Loekasjenko. Onder zijn autocratische leiding zijn burgerrechten drastisch ingeperkt en de media gemuilkorfd. Washington noemde Wit-Rusland, dat nauwe banden heeft met Rusland, eerder de „laatste dictatuur van Europa”. Sinds Loekasjenko’s aantreden veertien jaar geleden is volgens de internationale gemeenschap geen enkele verkiezing vrij en eerlijk geweest. (AP, Reuters, AFP)