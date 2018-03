Opera Philip Glass over Walt Disney

NEW YORK, 30 sept. De Amerikaanse componist Philip Glass gaat een opera maken over de nadagen van Walt Disney (1901-1966). De opera wordt in 2012 de seizoensopening van de New York City Opera, die sinds vorige maand wordt geleid door de Belg Gerard Mortier. De opera is gebaseerd op de roman The Perfect American van Peter Stephan Jungk, over de laatste maanden van de tekenfilmmaker. De roman beschrijft de nadagen door de ogen van de Oostenrijkse illustrator Wilhelm Dantine, die in de jaren veertig en vijftig voor Disneys filmbedrijf werkte.