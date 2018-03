In tijden van crisis, zoals nu, dreigt voor veel mensen ontslag. Voor jonge mensen is dat vooruitzicht nog wel draaglijk, maar bij ouderen zie je de paniek in de ogen als ze erover geïnterviewd worden. Zeker in een land als de Verenigde Staten, waar de sociale voorzieningen minder zijn dan bij ons.

Documentairefilmer Michael Moore heeft vaak laten zien wat de ontslagenen en hun gezinnen kan overkomen: nederige baantjes voor hoogopgeleide mensen, gebrekkige medische verzorging, armoede.

Ik besef weer eens dat het in mijn omgeving niet vaak is voorgekomen. Eenmaal heb ik bij een bedrijf gewerkt waar door bezuinigingen ontslagen moesten vallen. Dat wens je niemand toe. Gooi een mals lammetje in een vijver met piranha’s en er gebeurt hetzelfde.

Iedereen is het eens met de bezuinigingen zolang hijzelf er niet door getroffen wordt. Voor werkgevers kunnen bezuinigingen ook opeens een middel worden om van lastige werknemers af te komen.

Iedere familie heeft haar eigen ontslagverhaal. Bij ons was dat het verhaal van de vader van mijn moeder, een brave boekhouder die in de crisis van de jaren dertig plotseling op straat werd gezet. Daar heb ik mijn moeder vaak over horen vertellen, hoewel er ogenschijnlijk niet zo erg veel aan de hand was: pa zat wel thuis, maar ze konden het financieel nog wel even uitzingen. Maar de aanblik van die somber starende vader, midden op de dag in de achterkamer (men woonde achter en ontving voor), moet voor een kind akelig zijn geweest.

Zelden heeft iemand zo pregnant over het ontslag van zijn vader geschreven als de Amerikaanse schrijver F. Scott Fitzgerald. Het ontslag van zijn vader in 1908 als verkoper bij Proctor & Gamble werd hét jeugdtrauma van zoon Scott.

„Op een middag”, herinnerde Fitzgerald zich jaren later, „ging de telefoon en mijn moeder nam op. Ik begreep niet wat ze zei, maar ik voelde dat ons een ramp was overkomen. Mijn moeder had me net een kwartje gegeven om te gaan zwemmen. Ik gaf haar het geld terug. Ik wist dat er iets vreselijks was gebeurd en ik dacht dat ze het geld nu niet meer kon missen.

„Toen begon ik te bidden. Lieve God, bad ik, laat ons alstublieft niet naar het armenhuis gaan, laat ons alstublieft niet naar het armenhuis gaan. Een poosje later kwam mijn vader thuis. Ik had gelijk. Hij was zijn baan kwijt.

„Die morgen was hij weggegaan als een betrekkelijk jonge man, een man vol kracht, vol zelfvertrouwen. Hij kwam die avond thuis als een oude man, een volledig gebroken man. Hij was zijn wezenlijke drive, zijn zuivere doel kwijt. De rest van zijn leven was hij een mislukkeling.

„O, ik herinner me nog iets anders. Ik herinner me dat, toen mijn vader thuiskwam, mijn moeder tegen me zei: Scott, zeg iets tegen je vader. Ik wist niet wat ik moest zeggen. Ik stond op en vroeg: vader, wie denkt u dat de volgende president wordt? Hij keek uit het raam. Hij vertrok geen spier. Toen zei hij: ik denk dat het Taft wordt.”

Ach ja, onze vaders. In een losse aantekening schreef Fitzgerald eens: „Onze vaders stierven. Ze stierven plotseling in de nacht en ’s morgens wisten we het.”