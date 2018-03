Onstuimige, natte dagen

De herfst is in volle hevigheid losgebarsten. Er is vandaag al veel regen gevallen en het einde van de natte dagen is nog niet in zicht. Ook is het stevig gaan waaien, en morgen wordt het met een stormachtige wind zelfs onstuimig.

Op de laatste dag van de maand kunnen we terugblikken op een te koude september. Vooral de heldere en frisse nachten in de laatste twee weken halen het maandgemiddelde naar beneden.

De eerste twee weken zijn wisselvallig en warmer geweest. De tweede helft van september is rustig en droog verlopen met overdag ruimte voor zon en nazomerse temperaturen.

Vanavond en komende nacht blijven er buien vallen. Daarbij trekt de zuidwestenwind nog wat aan. Kouder dan 10 graden wordt het niet onder het wolkendek.

Morgen belooft een onstuimige herfstdag te worden. Het waait stevig en de zuidwestenwind is zelfs stormachtig, kracht 8, in de kustgebieden. Ook landinwaarts staat een (vrij) krachtige zuidwester, windkracht 5 tot 6. Tijdens de buien komen zware windstoten tot 90 km/uur voor. Tussendoor breekt af en toe de zon door. De middagtemperaturen liggen rond 14 graden.

Tijdens de eerste dagen van oktober houdt het wisselvallige herfstweer aan. Elke dag vallen er wel buien, de meeste in de kustgebieden. Het blijft stevig doorwaaien en met 13 of 14 graden is het te koud voor de eerste week van oktober.