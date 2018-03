Onbekende werken Frans Hals ontdekt

Conservator Pieter Biesboer van het Frans Halsmuseum en zelfstandig restaurator Martin Bijl hebben twee en mogelijk zelfs vijf onbekende werken van de schilder Frans Hals ontdekt.

In het restauratieatelier van Bijl worden momenteel vijf schilderijen gerestaureerd. Twee werken, mansportretten, schrijven Biesboer en Bijl zeker aan Frans Hals toe. Van de overige drie schilderijen zijn de uitslagen van het technisch onderzoek nog niet binnen, maar Biesboer meent dat het „vrijwel zeker” om schilderijen van de hand van Frans Hals gaat.

Een van de twee mansportretten, uit 1640, is in het bezit van het Instituut Collectie Nederland (ICN); het andere behoort toe aan een Britse particuliere verzamelaar. De overige drie werken zijn ook in het bezit van particuliere verzamelaars.

Van de vijf schilderijen was alleen de afbeelding van de man met het kalotje, in het bezit van het ICN, bekend. Maar tot nog toe werd dat schilderij toegeschreven aan leerlingen van Frans Hals. Volgens Biesboer staat nu vast dat Hals zelf gezicht, kraag, hand en een deel van de hoed schilderde.

De vier andere werken hebben als onderwerp een portret van een onbekende man, een peinzende vrouw, een jonge violist en een kind dat opkijkt. Het Frans Hals Museum, dat het mansportret van ICN langdurig in bruikleen heeft gekregen, zal dit schilderij vanaf 11 oktober tentoonstellen, als onderdeel van de expositie De Gouden Eeuw begint in Haarlem. De andere doeken kunnen vooralsnog niet worden bezichtigd, al probeert Biesboer twee schilderijen naar de tentoonstelling te halen.

Overigens maakt Biesboer ook gewag van twee andere schilderijen die binnenkort voor onderzoek aan het Frans Hals Museum worden overhandigd. Een van deze doeken is volgens Biesboer „bijna zeker ook van Frans Hals”.

Ook is gisteren een rond schilderij van Pieter Breughel de Jonge (1564-1638) tijdens opnames van het AVRO-televisieprogramma Tussen Kunst & Kitsch in het Rijksmuseum Twenthe in Enschede ontdekt. Volgens John Hoogsteder, deskundige oude schilderijen, is het werk 80.000 tot 100.000 euro waard. Op het schilderijtje (uit 1620) staat een boerenechtpaar afgebeeld, rustend bij een boom na het hooien. De signatuur is verwerkt in de stam van de boom, en is van boven naar beneden leesbaar. Hoogsteder is er zeker van dat het een origineel betreft „door de opstaande verf, die wordt veroorzaakt door het krimpen van het houten paneel”.

De echtgenoot van de eigenaresse kocht het schilderij in 1950 bij een antiquair voor ongeveer 100 gulden.