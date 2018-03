Noodkrediet voor Dexia, top vertrekt

De Belgische, Franse en Luxemburgse overheid hebben gisteren – samen met enkele grotere aandeelhouders – 6,4 miljard euro in Dexia Bank gestoken, om te voorkomen dat de bank omviel.

Het aandeel Dexia daalde gisteren met 30 procent. Bestuursvoorzitter Axel Miller en president-commissaris Pierre Richard dienden vanmorgen hun ontslag in. Zij blijven „de lopende zaken afhandelen”, aldus Dexia in een persbericht, totdat hun opvolgers bekend zijn.

Uit een melding van de Belgische financiële toezichthouder CBFA blijkt dat afgelopen week vijf grote fondsen naakt short gingen in het aandeel Dexia. Zij verkochten geleende aandelen en speculeerden op een koersval. Het Amerikaanse hedgefondsen Tiger Global en Kynikos bezaten donderdag samen een shortpositie van 1 procent in Dexia.

Ook drie andere Angelsaksische partijen – Toscafund Asset Management, Wellington Management Company en Highland Capital – gingen de drie dagen daarvoor voor ongeveer 1 procent à la baisse: zij gokten op een koersdaling in de hoop daar een flinke winst uit te halen. Die praktijk is sinds kort verboden in België en Nederland. „Short sellers hebben sneller de juiste analyse gemaakt dan de toezichthouder”, zegt Geert Noels van zakenbank Petercam.

Dexia leed het afgelopen half jaar 326 miljoen dollar verlies bij zijn Amerikaanse obligatieverzekeringstak FSA. Dit drukte het nettoresultaat van de bank met 27 procent. De afdeling FSA verzekert risicovolle hypotheekkredieten in de VS en moest onlangs voor 987 miljoen dollar aan extra provisies nemen om mogelijke toekomstige verliezen te dekken.

Met Dexia heeft de Franse regering haar eerste acute slachtoffer van de financiële crisis. President Nicolas Sarkozy had deze ochtend spoedoverleg met topfiguren uit de bancaire en verzekeringsbranche. Hij wil dit jaar een internationale top houden, gericht op „herfinanciering van het internationale financiële systeem”.

De Franse overheid injecteert samen met de Caisse des dépôts et consignations (CDC) – de ‘financiële arm van de Franse staat’ – 3 miljard euro in Dexia. De Belgische regering levert, samen met Belgische Dexia-aandeelhouders, eenzelfde bedrag, Luxemburg legt 376 miljoen euro op tafel.

Het aandeel Dexia leek vandaag te herstellen van de koersinzinking van maandag. Deze middag steeg de koers met 11 procent tot 7,9 euro op de beurs van Parijs. In Brussel ging het aandeel met 13 procent omhoog tot 8 euro.

Het Amerikaanse tijdschrift Global Finance publiceerde onlangs de ranglijst van de „tien veiligste banken ter wereld”. De bijbehorende onderscheiding wordt in oktober uitgereikt tijdens een vergadering van het Internationaal Monetair Fonds en de Wereldbank. Dexia prijkte op de achtste plaats van die ranglijst. CDC, dat Dexia nu met noodkapitaal helpt, stond op één, de Nederlandse Rabobank op vier.

Het klassement is gebaseerd op de kredietbeoordelingen van ratingbureau’s Moody’s, Standard & Poor’s en Fitch en op de activa van de 300 grootste banken. S&P verlaagde gisteren zijn rating voor Dexia van AA naar AA-.