Nieuwe trainer bij hockeyers Australië

SYDNEY, 30 sept. De Australische hockeybond heeft vandaag Richard Charlesworth aangesteld als nieuwe trainer van de mannenploeg. Hij kende grote successen met de Australische vrouwen, met wie hij in 1996 en 2000 olympisch kampioen werd. De hockeysters pakten onder leiding van Charlesworth ook twee wereldtitels. Charlesworth (55) volgt Barry Dancer op. Die leidde de hockeyers op de Olympische Spelen in Peking naar het brons. In de strijd om de derde plaats won Australië eenvoudig van Nederland (6-2). Vier jaar eerder in Athene wonnen de Australische hockeyers de gouden medaille.