Minister Bos praat kabinet bij over crisis

De meest betrokken ministers in het kabinet zijn vanmorgen door minister Bos (Financiën, PvdA) ingelicht over de kredietcrisis en de gevolgen voor Nederland. De bewindsman praatte de collega’s in de zogeheten ‘sociaal-economische zeshoek’ bij.

Bos zei gisteravond op een PvdA-bijeenkomst in Leeuwarden dat het kabinet niet zal aarzelen om, indien nodig, ook voor andere banken een reddingsoperatie zoals bij Fortis op te zetten. De minister wilde niet ingaan op de verkoop van ABN Amro door Fortis, maar benadrukte dat „de onzekere situatie voor ABN Amro niet te lang moet duren”.

Voorafgaand aan de Algemene Financiële Beschouwingen, die morgen beginnen, stuurt Bos eind van de middag nog een brief naar het parlement met meer details over de ingreep bij Fortis.

