Meedoen van Affellay bij PSV onzeker

Het is onzeker of voetballer Ibrahim Afellay morgen met PSV kan meespelen in de Champions League-wedstrijd tegen Liverpool. De geblesseerde middenvelder traint apart. Ook Feyenoord kan niet op volle sterkte beginnen aan het UEFA-Cupduel met Kalmar FF.

Afellay miste zaterdag het competitieduel van PSV met FC Volendam (1-0 zege) en sloeg gisteren de training van de landskampioen over om aan zijn herstel te werken. Trainer Huub Stevens neemt waarschijnlijk pas kort voor de wedstrijd tegen Liverpool een besluit over het meespelen van de voor PSV belangrijke spelmaker. Zonder Afellay speelde de ploeg uit Eindhoven tegen FC Volendam ronduit slecht en miste in aanvallend opzicht de creatieve ingevingen van de international.

PSV begon de groepsfase van de Champions League twee weken geleden met een 3-0 nederlaag tegen Atletico Madrid, waar de Nederlander John Heitinga hersteld is van een blessure. Als PSV nu weer verliest, is de ploeg van Stevens dicht bij uitschakeling. Liverpool won de eerste wedstrijd met 2-1 van Olympique Marseille. De wedstrijd op Anfield staat onder leiding van scheidsrechter Felix Brych. De Duitser floot een keer eerder een wedstrijd in het belangrijkste Europese clubtoernooi en leidde in juni het oefenduel tussen Nederland en Wales (2-0).

Feyenoord zag in aanloop naar de return in de UEFA Cup tegen Kalmar FF, donderdag in Zweden, waarschijnlijk doelman Henk Timmer en spits Jon Dahl Tomasson afvallen. Timmer heeft een liesblessure, waarmee hij zondag uitviel in de wedstrijd tegen FC Groningen (3-1 nederlaag) na een botsing door eigen schuld met tegenstander Petter Andersson. Tomasson heeft een knieblessure. Vanochtend ontbraken Timmer en Tomasson bij de training. Feyenoord moet in Zweden een1-0 nederlaag goedmaken.

Trainer Gertjan Verbeek kan tegen de Zweedse koploper sowieso niet beschikken over Denny Landzaat (dijbeen) en Jonathan de Guzman (lies). Voor Karim El Ahmadi, vrijwel hersteld van een liesblessure, komt het duel met Kalmar waarschijnlijk net te vroeg. Hij maakte gisteravond zijn rentree bij Jong Feyenoord, tgen Jong NEC (4-1 nederlaag), maar is nog niet wedstrijdfit. Ron Vlaar (knie), Andwélé Slory (dijbeen), Theo Lucius (teen), Tim Vincken (dijbeen) en Danny Buijs (knie) zijn bij Feyenoord al langere tijd geblesseerd.

Ajax zag aan de vooravond van de return in het UEFA-Cuptoernooi tegen FK Borac middenvelder Gabri zijn rentree maken. De Spanjaard, die het begin van de competitie miste (enkelblessure), scoorde een keer voor Jong Ajax, uit tegen Jong Twente (4-3 zege). Gabri lijkt klaar voor de wedstrijd van donderdag in de Arena, waar de ploeg van Marco van Basten tegen de Servische middenmoter FK Borac een overwinning van 4-1 zal verdedigen. (ANP)