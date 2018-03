Mark is dood.Blijkt dat mensen van 34 gewoon dood kunnen gaan. Aan een hartaanval – of daar begon het mee, die hartaanval.

34, en sommige mensen zouden er Youperig van worden, maar ik wil nu niks Youperigs gaan zeggen als ‘leef elke dag alsof het je laatste is’ – flikker op, Youp. Wees voorzichtig met je hart en kijk uit met oversteken, dat wil ik zeggen.

En kut, Mark, je had nog veel langer meegekund. Sterkte voor de mensen die van ’m hielden.

De rest van dit stukje gaat over mij.

Ik kende Mark nauwelijks, maar hij was een soort held voor me. Mark was een hacker, een jongen die wilde weten hoe dingen werkten, en hoe het beter kon. Ik heb zelf altijd een hacker willen zijn, maar ik had niet what it takes; ik was er te lui voor, en uiteindelijk leunde ik toch te veel naar ‘normaal’ willen zijn – een echte hacker, of zoals ik echte hackers zag, hadden geen tijd voor een sociaal leven (of ze hadden geen sociaal leven en gingen daarom een potje hacken).

Dat laatste zeg ik zachtjes, maar dat was mijn probleem: ik had geen sociaal leven, en het leek me het makkelijkst de andere kant op te gaan, maar dat viel nog vies tegen. En uiteindelijk: vrienden hebben, zoenen met meisjes – het lukte, en het was leuk. Moeilijk, van tijd tot tijd, maar het werkte, en ik deed, en doe, mijn best niet terug te vallen.

Maar: mensen tegenkomen die ik verdenk van wel helemaal over gegaan zijn naar The Dark Side (dit is een simpele nerdige verwijzing), daar word ik nog steeds nerveus van; ik denk mezelf te herkennen en wil zo iemand toeroepen: stop met eenzaam zijn! Het kan allemaal veel leuker!

Dat had ik ook bij Mark.

Blijkt dat Mark een heleboel vrienden had. Dat hij helemaal niet eenzaam was.

Dankjewel voor de les, Mark. Maar je had er niet voor dood hoeven gaan, godverdomme.

Schrijver Walter van den Berg (38) schrijft de komende weken op dinsdag een brief aan de lezers van nrc.next.