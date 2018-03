Vandaag: In vrijwel het hele land blijft het vandaag bewolkt. Van tijd tot tijd regen, lokaal met wat onweer. Vooral in het noorden is het in de ochtend nog droog. Het wordt niet warmer dan 12 tot lokaal 15 graden.

Vooruitzichten: Morgen meer wind, stormachtig tot krachtig uit het zuidwesten, en ook regen. Het wordt circa 15 graden. Later in de week wat minder wind, wel buien.