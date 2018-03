Lofzang op de valkerij door een vogelaar

Morgen opent het jachtseizoen weer. Een mooie gelegenheid om van Kester Freriks De Valk (Ath. Polak & Van Gennep, € 22,50) te lezen. ‘Freriks is zelf valkenier geweest. Zo lees je in De Valk passages over een gewonde slechtvalk die hij als 19-jarige vogelaar vond en oplapte. Hoe het afloopt met die valk is ontroerend. Herinneringen als deze behoren tot de mooiste fragmenten. Want daaruit blijkt uit hoezeer Freriks gesteld is op deze vogelsoort. Die liefde komt explicieter naar voren uit de beschrijving van de eeuwenoude valkenjacht.

Freriks heeft de paleizen van roemruchte valkeniers bezocht. Hij beschrijft valkerijscènes op oude schilderijen en wandkleden. Je komt alles te weten over de valkenjacht en de ecologie van slechtvalken. Freriks weet al die thema’s soepel te vervlechten. Er staan veel verrassende wetenswaardigheden in het boek, zoals het feit dat Arabieren in Abu Dhabi hun giervalken houden in enorme koelruimten in de woestijn. Ook de negatieve kanten van de jacht komen aan de orde. Het is bijzonder dat een vogelaar een lofzang op de valkerij schrijft. Veel vogelaars zien die jacht als gesol met vogels die ze liever vrij zien. Ook ik had mijn reserves, maar ik weet nu dat het een fascinerend ambacht is’, schreef Koos Dijksterhuis.