Liever op de racebaan dan in Hollywood

Ward op den Brouw

Ook in de autosport wordt de dood van acteur Paul Newman betreurd. Tot in de Formule 1 aan toe, waar Sebastien Bourdais, eerstejaars F1-coureur in dienst van Toro Rosso, de op 83-jarige leeftijd overleden Newman tot zijn vroegere werkgevers en oud-collega’s mag rekenen. De Franse coureur reed in Noord-Amerika in de Champ Car-klasse tot dit jaar vijf seizoenen voor het team Newman-Haas, viermaal veroverde hij de titel. Bij de 24 Uur van Daytona, in 2005, was Newman een van zijn teamgenoten. Begin jaren negentig maakten de oud-Formule 1-wereldkampioenen Mario Andretti en Nigel Mansell in de CART-klasse, de voorloper van Champ Car, deel uit van het team waarvan Newman met Carl A. Haas, een zakenman uit Chicago, bijna drie decennia mede-eigenaar was.

Zelf racete Newman ook, en niet onverdienstelijk. Begin jaren zeventig won hij de eerste (amateur)race waaraan hij meedeed, in Connecticut, niet ver van waar hij vrijdag overleed. In 1976 behaalde hij voor het eerst een nationale racetitel, kort daarna trad hij toe tot de beroepscoureurs.

Het was tijdens de opnamen van de film Winning waarin zijn liefde voor de autosport zijn oorsprong vond. Dat was in 1969, het jaar ook van Butch Cassidy and the Sundance Kid. Newman was de veertig toen al ruim gepasseerd. In Winning speelde hij naast zijn echtgenote Joanne Woodward – van wie hij aan het begin van zijn racecarrière een Rolex kreeg met achterop de inscriptie ‘Drive Slowly, Joanne’ – en Robert Wagner een coureur die de 500 Mijl van Indianapolis wint.

Aan die monumentale race zou hij in het echte leven nooit meedoen. Wel aan een andere legendarische race, de 24 Uur van LeMans, in 1979. Hij leverde daar een topprestatie door met zijn landgenoot (en teameigenaar) Dick Barbour en de Duitser Rolf Stommelen tweede te worden. Hij was vier jaar geleden in een interview in het Britse blad MotorSport zo eerlijk om toe te geven dat hij in de zes uren die hij achter het stuur had gezeten van de Porsche 935 niet supersnel had gereden op LeMans. „En dat zeg ik niet uit bescheidenheid, maar omdat ik realistisch ben.” Zijn collega’s op de circuits en de coureurs die voor hem reden zullen zich Newman allerminst herinneren als een opschepper, of als de gevierde filmster die op het circuit de stoere bink wilde uithangen.

Newman liet zich na dat succes nooit meer zien in LeMans, naar eigen zeggen vanwege het gedrag van fotografen, die hem daar in ’79 geen minuut met rust lieten.

Tot op hoge leeftijd zat Newman achter het stuur. Hij was al 70 toen hij in 1995 met drie landgenoten in de GTS 1-klasse de 24 Uur van Daytona won, en met de Ford Mustang derde werd in het overall-klassement. Tien jaar later, op z’n tachtigste, deed hij voor het laatst mee aan de race op Daytona, met de huidige F1-coureur Bourdais als een van zijn drie teamgenoten. Vergeefs had hij geprobeerd startnummer 80 op de wagen te krijgen, in plaats van 79.

Ondanks zijn raceactiviteiten op hoog niveau ging het Newman te ver zich een goede coureur te noemen. Weer die bescheidenheid: „Ik heb een paar goeie races gereden, maar ik vind mezelf geen goeie racer”, zei hij in MotorSport. De Britse F1-teambaas Ron Dennis (McLaren-Mercedes) denkt daar anders over. Afgelopen weekeinde, bij de F1-race in Singapore, noemde hij Newman „a fine driver”.

Voor Newman was acteren ‘business’ en autoracen veel meer dan een hobby. Het liefst, zo zei hij eens, zou hij zijn hele leven doorbrengen op de racebaan. Vanaf zijn eerste races werkte hij van mei tot oktober – in het raceseizoen – niet als acteur. Racen was zijn grote passie, maakte hij duidelijk in datzelfde vraaggesprek, en achter het stuur ben je maar met één ding bezig. „Je denkt op het rechte stuk [op het circuit] niet, moeten we wel of niet in Irak zijn. (...) De sensatie beleven van rijden en racen, in je spiegels kijken en het gevolg van je acties zien, het gat van drie meter dat je na een bepaalde bocht hebt geslagen – you know, that’s a kick in the ass.”

Twee jaar geleden deed Newman voor het laatst mee in een (autosport)film, Cars. In die animatiefilm, een kassucces, was hij de stem van een oldtimer uit de Nascar-racerij, Doc Hudson, bijgenaamd de Hudson Hornet. In een echte wagen, tijdens races, maakte Newman al ruim voor de première reclame voor de film met de titel van zijn favoriete speelgoed.

