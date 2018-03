Licht herstel op beurs na 'Zwarte Maandag '

De beurzen in Europa herstelden zich vanochtend licht na de slachting van gisteren. De Nederlandse AEX-index stond rond het middaguur 1 procent hoger. Gisteren sloot de AEX met een recordverlies van 8,75 procent.

In de Verenigde Staten daalde de Dow Jones-index met 777 punten (7 procent), de grootste daling in de geschiedenis. Dat gebeurde nadat het Amerikaanse Congres het reddingsplan voor banken ter waarde van 700 miljard dollar had afgekeurd. Een meerderheid van de Afgevaardigden vindt dat de belastingbetaler niet moet opdraaien voor de fouten van Wall Street. De Amerikaanse minister van Financiën Hank Paulson zei direct aan de gang te gaan met een nieuw plan. „Dit is veel te belangrijk om te laten mislukken.”

Hieronder een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen in de wereldeconomie.

Aziatische beurzen lager. De Nikkei in Japan sloot 4,12 procent lager, de Australische beurs daalde met 4,3 procent. De Hang Seng in Hong Kong sloot echter iets hoger, na eerst fors gedaald te zijn. In Rusland werd de beurs gesloten nadat de markten flink lager waren geopend.

Sarkozy wil Europese top. De Franse president wil volgende week in Parijs een top organiseren met de regeringsleiders van Frankrijk, Duitsland, Italië en Groot-Brittannië, EU-president Barroso en de president van de Europese Centrale Bank. Zij moeten een wereldtop voorbereiden die aan de basis moet staan van een nieuw internationaal financieel systeem.

Centrale banken blijven geld injecteren. Om de geldmarkten op gang te houden hebben de centrale banken van de VS, Europa, Groot-Brittannië en Japan gisteren en vandaag opnieuw tientallen miljarden ter beschikking gesteld van de banken.

ING ziet af van overname van ABN Amro Nederland. Bank-verzekeraar ING liet gisteravond weten dat het de Nederlandse tak van ABN Amro niet wil overnemen. De bank-verzekeraar meent dat in de huidige marktomstandigheden een overname van de delen van ABN die Fortis vorig jaar heeft verworven, niet haalbaar is. Fortis reageerde vanmorgen dat het genoeg andere mogelijkheden ziet.

Koers Fortis herstelt iets. Nadat de koers van Fortis na de reddingsoperatie gisteren met 23,6 procent was gedaald, herstelde het aandeel zich vanmorgen zich met een stijging van 11,5 procent tot 4,42 euro rond het middaguur. Volgens geruchten zou de Chinese aandeelhouder Ping An zich willen terugtrekken uit Fortis.

Dexia gered met noodkrediet. De Belgische bank Dexia is met 6,4 miljard euro te hulp geschoten door de regeringen van België, Frankrijk en Luxemburg. De beurskoers van Dexia was gisteren met bijna 30 procent gedaald. De bestuursvoorzitter en de financieel directeur van Dexia vertrekken. De president van de Belgische centrale bank zei vanmorgen dat hij na de redding van Fortis en Dexia ook de twee andere grote banken in zijn land, ING en KBC, scherp in de gaten houdt.

Citigroup koopt Wachovia. Weer een grote bank werd in de VS behoed voor omvallen. Citigroup koopt Wachovia, de vierde bank van het land, nadat de Amerikaanse overheid daarop had aangedrongen. De deal is echter door het afstemmen van het reddingsplan onzeker geworden. Onderdeel van de overname is dat de overheid de portefeuille van slechte leningen van Wachovia zou overnemen.

Verkoop Washington Mutual gaat door. De vorige week door de overheid gearrangeerde overname van consumentenbank Washington Mutual door JP Morgan Chase gaat hoe dan ook door, werd gisteren bevestigd.

IJsland redt bank. De regering van IJsland heeft de op twee na grootste bank van het land, Glitnir, ingelijfd door voor 600 miljoen euro een belang van 75 procent te nemen. De bank zou anders zijn omgevallen.

Ierse regering garandeert deposito’s. De Ierse regering heeft vanmorgen verregaande garanties verstrekt aan rekeninghouders met spaartegoeden bij Ierse banken. Voor een periode van ten minste twee jaar garandeert de staat alle tegoeden. Mochten banken intussen failliet gaan, dan zorgt de overheid ervoor dat rekeninghouders geen cent verliezen. Hiermee hoopt de regering paniek te voorkomen onder spaarders. De nieuwe waarborgen, die gelden voor zes Ierse banken, gaan verder dan waar ook in Europa.

Olieprijs stijgt na klap gisteren.Nadat de olieprijs gisteren met 10 procent was gedaald, steeg de Brent vanmorgen weer naar 95,40 dollar per vat. Na het afstemmen van het noodplan was de vrees groot geworden voor een mondiale recessie, waardoor de vraag naar olie zou afnemen.

Indiërs vertrouwen bank niet. In India stonden bij de grootste particuliere bank ICICI vandaag de klanten in de rij om het geld van hun spaarrekening te halen, na geruchten dat voor het voortbestaan moest worden gevreesd. De centrale bank van India verzekerde echter de bank te ondersteunen.

Brazilië hekelt westerse landen. De Braziliaanse president Lula da Silva haalde gisteren fel uit naar de westerse landen door te zeggen dat hun onverantwoordelijkheid niet alle stappen die de opkomende landen hebben gezet teniet mogen doen. Ze mogen volgens hem „niet het slachtoffer worden van het casino dat de Amerikaanse economie neerzette”.

Beurskoersen gisteren wereldwijd omlaag door bankencrisis, vanmorgen stabilisatie in Europa