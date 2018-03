Libanese militairen gedood bij aanslag

Tripoli. Vijf Libanese militairen zijn gisteren om het leven gekomen bij een aanslag op hun bus in de Noord-Libanese havenstad Tripoli. Getuigen zeiden dat de aanslag plaatsvond tijdens de spits aan de rand van de stad. Ongeveer dertig mensen zijn gewond geraakt, van wie 21 militairen. Eensoortgelijke aanslag in Tripoli in augustus, waarbij vijftien militairen de dood vonden, is in verband gebracht met sunnitischemoslimextremisten. Libanon heeft een toenemend probleem met Al-Qaeda-achtige extremisten, die bases hebben in Palestijnse vluchtelingenkampen. Vorig jaar had het Libanese leger weken nodig om zo`n groep te verdrijven uit het kamp Nahr-al-Bared bij Tripoli.