Kwart scholen zwak in rekenen

Op 23 procent van de Nederlandse basisscholen blijven de rekenprestaties van leerlingen achter. Dat concludeert de Inspectie van het Onderwijs in een onderzoek , dat gisteren door staatssecretaris Dijksma (Onderwijs, PvdA) is aangeboden aan de Tweede Kamer. Dijksma heeft een vervolgonderzoek aangekondigd naar de kwaliteit van rekenmethoden. Met name die voor ‘realistisch rekenen’, dat door de meeste basisscholen wordt gebruikt, ligt onder vuur. De inspectie wijst op onderzoeken waaruit blijkt dat deze methode niet goed werkt voor zwakke rekenaars. De rekenprestaties verschillen per provincie. (NRC)