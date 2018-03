Kredietmarkt zit volledig ?op slot?

Als het economisch goed gaat, worden er nieuwe huizen gebouwd en verhuizen veel mensen. Die nieuwe huizen krijgen dan een goede laag verf. Gaat het economisch slechter, dan zijn mensen geneigd minder snel te verhuizen en gaan ze hun oude huis verven. We wonen er nu toch nog een poosje, laten we dan maar zorgen dat het er goed uitziet.

Dus of het nou goed of slecht gaat met de economie, verf wordt bijna altijd wel verkocht, volgens Tex Gunning, de nieuwe AkzoNobel-directeur van de divisie decoratieve verven.

Het verf- en chemieconcern hield gisteren een analistendag in Londen. Met verhalen over de doelstellingen van het bedrijf en de mogelijkheden om te groeien. Topman Hans Wijers sprak over een „ambitieus bedrijf”, dat in „aantrekkelijke industrieën” opereert, zichzelf blijft verbeteren en het „juiste team” van bestuurders heeft.

AkzoNobel benadrukte gisteren dat het bedrijf met 75 procent van de producten opereert in markten met een geringe conjunctuurgevoeligheid. Dus van economische tegenwind hebben wij minder last, luidde de boodschap. „Veel van onze markten groeien gewoon”, zei Wijers. Zoals India en China. Bij de tak decoratieve verven kwam vorig jaar een kwart van de omzet uit deze zogeheten opkomende markten. Dat moet in 2012 circa 35 procent zijn. Van de totale omzet van AkzoNobel kwam in het afgelopen kwartaal al 35 procent uit de zogeheten opkomende markten.

En de omzet blijft hier groeien, zei Wijers. Al zijn er volgens hem tekenen dat in die economieën de groei ook wat afneemt. Maar zorgen maakt AkzoNobel zich helemaal niet. De afgelopen drie, vier jaar was er in de opkomende markten sprake van groei met dubbele cijfers. De komende jaren verwacht het bedrijf groei met hoge enkelvoudige cijfers.

Een paar uur voor de analistenbijeenkomst maakte het bedrijf bekend dat er de komende drie jaar 3.500 banen zullen verdwijnen. Jaarlijks wil AkzoNobel 100 miljoen euro besparen. In totaal heeft het bedrijf nu 60.000 werknemers. Tweederde van de te schrappen banen verdwijnt bij de tak decoratieve verven van het Britse ICI, dat vorig jaar werd overgenomen voor 12 miljard euro.

Vorig jaar behaalde AkzoNobel een winst van 580 miljoen euro. De winstmarge bedroeg 12,4 procent. Die moet tegen het einde van 2011 14 procent bedragen, zo zei Wijers gisteren. Het bedrijf handhaaft de verwachting voor het bedrijfsresultaat van 1,87 miljard euro voor 2008.

De bezuinigingsmaatregelen zijn volgens Wijers nodig door de huidige economische situatie. „De wereldeconomie is nu duidelijk een fase van mindere groei ingegaan.” Alleen de meest „efficiënte” ondernemingen zullen slagen. En, zei hij ook, de groei in de opkomende markten zal de afname in de „volwassen markten” waarschijnlijk niet volledig compenseren.

Want natuurlijk gaat het niet alleen maar goed. Neem de huizenmarkt in de Verenigde Staten. Die is ingestort. Mensen verhuizen niet meer, en er komt nauwelijks nieuwbouw bij. Misschien dat mensen hun oude huis dan nog wel verven, maar in het geheel verkoopt AkzoNobel er minder verf.

Het bedrijf heeft ook last van de lage dollar, de energieprijzen en de extreem gestegen grondstofprijzen. Wijers sprak zelfs van een tsunami aan prijsverhogingen. Een voordeel van AkzoNobel is nog wel dat het bedrijf – de grootste verfproducent ter wereld – door zijn omvang een sterke onderhandelingspositie heeft bij grondstoffenleveranciers. Ook heeft AkzoNobel tot nu toe de stijgende grondstofprijzen één op één kunnen doorberekenen in de prijzen van zijn producten. Dat deden trouwens ook de concurrenten.

AkzoNobel zal de prijzen nog verder verhogen, zei Tex Gunning gisteren. „Het is dan afwachten of concurrenten dat ook doen. Doen ze het niet, dan moeten we kijken of we marktaandeel verliezen.” Maar, zei Gunning, in de huidige marktsituatie ben je liever AkzoNobel dan een kleine speler.

AkzoNobel maakte bekend dat het de aankoop van eigen aandelen uitstelt. Sinds 2007 heeft het concern voor 3 miljard aandelen ingekocht. De komende tijd zou het nog eens voor 1,6 miljard euro eigen aandelen inkopen. Maar het geld dat AkzoNobel hiervoor wilde gebruiken, durft het bedrijf niet uit te geven.

AkzoNobel moet nog twee obligatieleningen aflossen. De leningen werden van ICI overgenomen, een van 880 miljoen euro die in december afloopt en een van 1 miljard euro die in mei afloopt. Het bedrijf wil de leningen herfinancieren, maar die markt zit volgens Wijers volledig „op slot”.

En zo ondervinden opeens ook, naar eigen zeggen „kerngezonde, solide bedrijven”, de gevolgen van de kredietcrisis. Beleggers reageerden gisteren negatief op de opschorting van de aandeleninkoop. Uiteindelijk sloot het aandeel op 32,75 euro, de laagste koers in drie jaar en een verlies van 7,75 procent.

De AkzoNobel-topman – en voormalig minister van Economische Zaken – noemde de reactie op de beurs „overdreven”. Volgens hem is iedere logica momenteel uit de markt verdwenen en is er sprake van gekte. „Veel landen doen het economisch goed. Er zijn veel mogelijkheden om te groeien en veel bedrijven zijn in uitstekende conditie.”