Klokkenluiders staan in de kou

‘Het systeem van klokkenluiders biedt volop ruimte aan degene die meedenkt over wat hij ziet.” Dit meldde minister Peper (Binnenlandse Zaken, PvdA) in 1999 over een belangrijk onderdeel van zijn programma om de integriteit bij overheidsdiensten te versterken. Niet dus. Negen jaar later noemt zijn opvolger en partijgenoot Ter Horst de situatie ronduit ‘zorgelijk’. Volgens een evaluatie wil eenderde van de overheidsdienaren met een vermoeden van misstand in hun organisatie dat niet melden uit angst voor negatieve gevolgen, omdat er niets mee wordt gedaan of uit gebrek aan vertrouwen in het officiële meldpunt. De evaluatie is ‘vernietigend’, vindt advocaat Franck van Uden, die in 2003 een studie over klokkenluiden publiceerde. Ambtelijke regelingen werpen allerlei drempels op en gaan bovendien volledig uit van het zelfreinigend vermogen van de overheid. In de private sector is het volgens deze waarnemer overigens niet veel beter gesteld.

De officiële klokkenluidersregeling 2002 zegt dat een ambtenaar eerst bij direct leidinggevenden melding van een misstand moet doen. „Dat komt vaak neer op jezelf opknopen”, aldus hoogleraar bestuurswetenschap Hans van den Heuvel. Dat hebben Ad Bos van de bouwfraude, die in een campertje belandde, en Fred Spijkers, die weigerde een ongeluk met een landmijn in de doofpot van Defensie te stoppen, ieder op eigen wijze gemerkt.

In 2002 werd een Commissie Integriteit Overheid (CIO) ingesteld waar ambtenaren misstanden kunnen melden. Van de 31 meldingen die de commissie inmiddels heeft ontvangen, is geen enkele ontvankelijk verklaard, noteerde de Amsterdamse hoogleraar criminologie Elisabeth Lissenberg begin dit jaar in haar afscheidscollege ‘Klokkenluiders en verklikkers’. De zuinige bejegening van klokkenluiders contrasteert met de manier waarop de overheid anonieme meldingen aanmoedigt, ook hier gevolgd door de particuliere sector. Naast Meld Misdaad Anoniem (MMA) is er een scala aan speciale kliklijnen, van illegale bouwvakkers tot illegale onderhuur, van voetbalvandalisme tot jongeren die zonder licht rijden. De politie heeft altijd al anonieme tips gebruikt. Ze zijn door de rechter geaccepteerd als ‘startinformatie’ van een justitieel onderzoek, maar dan moeten er wel bijkomende aanwijzingen zijn. Want ook een tip die met een sisser afloopt, kan iemand lelijk in opspraak brengen.

Het succes van MMA is relatief: tegenover de 1.000 opgeloste of voorkomen misdrijven staan 80.000 telefoontjes. Veel tips zijn dus niets waard of ingegeven door andere motieven, zoals pesten of wraak. Dat levert een reservoir van achterklap op waarvan men maar moet afwachten wat er mee gebeurt. Soms kunnen mensen natuurlijk goede redenen hebben om anoniem te blijven, zoals in het geval van huiselijk geweld. Maar altijd past „behoedzaamheid”, waarschuwde Sven Brinkhoff (Radboud Universiteit) in het Nederlands Juristenblad in een analyse van recente jurisprudentie. Al was het wegens de „niet geheel theoretische mogelijkheid dat de politie misbruik maakt van de M-lijn” om criminele inlichtingen wit te wassen.

Strafrechtadvocaat Jan Boone luidt de klok over de ‘verraderscultuur’ van de anonieme melding (NRC Handelsblad, 18 september). Tien jaar geleden vroeg columnist Woordkramer zich in Verkeersrecht, naar aanleiding van een kliklijn voor vrachtwagenchauffeurs, al af „hoe zo’n georganiseerd meldpunt zich verdraagt met beginselen van een eerlijk proces, anonieme getuigen, onschuldpresumptie en verdedigingsrecht”. Niet het feit dat mensen misstanden aan de kaak stellen is het probleem, zei de psycholoog Bob van der Meer tegen het dagblad Trouw, maar de stiekeme omzichtige manier waarop ze dat doen. Een reden dus om klokkenluiden te koesteren. De kern daarvan is nu net de vrijheid van meningsuiting. Ook bij ambtenaren, zei het Europees Hof voor de mensenrechten eerder dit jaar. Toch staan klokkenluiders in de kou.

Minister Ter Horst heeft een actieplan aangekondigd. Zij onderzoekt met name versterking van de externe melding van misstanden. Voor een schaderegeling voor klokkenluiders – waar in de Tweede Kamer om is gevraagd – voelt zij vooralsnog niet; meldingen moeten vrij zijn van eigenbelang. Prof. Lissenberg snapt dat niet: waarom krijgen kroongetuigen in strafzaken dan wél een tegemoetkoming in de vorm van strafvermindering? Van Uden is echter sceptisch: het ligt meer voor de hand om – preventief – duidelijkheid te scheppen over de zorgvuldigheidseisen aan een melding dan een noodfonds open te stellen als het te laat is. Een combinatie kan natuurlijk ook.

Het nettoresultaat van het nu al jaren durende heen-en-weergepraat is dat klokkenluiders de veilige weg kiezen van anonieme melding aan de media.

Frank Kuitenbrouwer is medewerker van NRC Handelsblad.

