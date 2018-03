Kindertelefoon ook via mobiel kostenloos

De Kindertelefoon wordt vanaf volgend jaar ook gratis bereikbaar met een mobiele telefoon. Bellen vanaf een vaste telefoonlijn naar de kindertelefoon is nu al gratis.

Minister Rouvoet (Jeugd en Gezin, ChristenUnie), stelt hiervoor, op verzoek van de Tweede Kamer, 400.000 euro per jaar beschikbaar. Hij verwacht dat het aantal gesprekken met de Kindertelefoon zal verdubbelen.

Voor gesprekken via een vaste telefoonlijn bestaat al een kostenloos 0800-nummer. Voor kinderen die bijvoorbeeld thuis mishandeld worden, kan het lastig zijn om vanaf een vaste telefoonlijn een vertrouwelijk gesprek te voeren met de Kindertelefoon. Maar mobiel bellen naar de Kindertelefoon is voor veel kinderen te duur, omdat dit tot nu toe via een 0900-nummer loopt.

Een gesprek met de Kindertelefoon duurt gemiddeld acht minuten. Zo’n mobiel gesprek kost minimaal anderhalve euro, maar de kosten lopen in de praktijk soms op tot meer dan 10 euro.

Vorig jaar voerden de medewerkers van de Kindertelefoon 107.000 gesprekken. Sinds 2003 is het mogelijk om via de computer een chatgesprek met de Kindertelefoon te voeren. Het aantal chatgesprekken is de afgelopen jaren enorm gestegen en de Kindertelefoon voert nu evenveel chatgesprekken als telefoongesprekken.