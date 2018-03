Keuze Canada: milieu of lage btw

John en Cynthia Chan rusten even uit op een bank in Lansdowne Centre, een groot overdekt winkelcentrum in Richmond, een voorstad van Vancouver aan de Canadese westkust. Te midden van Amerikaanse en Canadese warenhuizen en Chinese speciaalzaken in de drukke mall, geven ze hun dochtertje van een jaar te eten.

Weten ze al op wie ze gaan stemmen bij de Canadese parlementsverkiezingen, komende maand? „De keuze is duidelijk”, zegt hij direct. „Wij stemmen Conservatief. Met een jong gezin moet dat wel, want de Conservatieven zijn meer familiegericht. De Liberalen willen belastingen verhogen om te betalen voor milieumaatregelen. Premier Harper en de Conservatieven hebben juist de btw verlaagd, zoals ze hadden beloofd. Harper houdt zich aan zijn woord.”

Ook Cynthia, die achttien jaar geleden met haar ouders immigreerde uit Hongkong, kiest voor Harper. Vroeger stemde ze Liberaal, maar de Liberalen zijn tijdens hun dertien jaar aan de macht, van 1993 tot 2006, te laks geworden, vindt ze. Een injectiekliniek in Vancouver, waar verslaafden onder toezicht harddrugs kunnen spuiten om verspreiding van ziekten tegen te gaan, is een voorbeeld. „Ze hebben de drugshandel teveel op zijn beloop gelaten en misdaad niet hard genoeg aangepakt”.Harper treedt harder op om onze buurten veilig te houden.”

Zo hoort Stephen Harper het graag. De leider van de Conservatieve partij, die sinds januari 2006 regeert met een parlementaire minderheid, hoopt bij de vervroegde verkiezingen op 14 oktober een meerderheid te behalen in het Canadese Lagerhuis. Om die te bereiken moeten de Conservatieven, sterk in kiesdistricten op het platteland, zetels winnen in de stedelijke gebieden vooral in de buitenwijken van Toronto, Montreal en Vancouver. Daar wonen veel immigranten, traditioneel vruchtbaar terrein voor de Liberalen.

Richmond is een van de tientallen kiesdistricten waarop Harper zijn zinnen heeft gezet. Het gebied ten zuiden van Vancouver, waar ongeveer de helft van de bevolking van Chinese afkomst is, is in vele opzichten typisch Canadese middenklasse: ruime, rustige buurten, bochtige woonerven, vrijstaande huizen en een wat sfeerloos centrum van lange, rechte zesbaanswegen met laagbouw aan weerszijden. De opschriften van de panden zijn behalve in het Engels ook in Chinese tekens.

Richmond is een ‘swing riding’, een kiesdistrict waar meer dan één partij een goede kans maakt. Het wordt al jarenlang vertegenwoordigd door een Liberaal, Raymond Chan. Bij de vorige verkiezingen in 2006 versloeg hij zijn Conservatieve tegenkandidaat met een marge van slechts 2.000 stemmen. Wegens de dalende populariteit van de Liberalen ruiken de Conservatieven nu bloed. Hun kandidaat, Alice Wong, een sociaal conservatieve zakenvrouw uit Hongkong die al 27 jaar actief is in de gemeenschap, hoopt de Liberale veteraan deze keer te verslaan.

Harper is langsgekomen om de kiezers van Richmond ervan te overtuigen dat zijn partij de behoudende waarden deelt van immigrantengezinnen die een middenklassebestaan opbouwen in Canada – prioriteiten als belastingverlagingen en criminaliteitsbestrijding. „We hebben hard gewerkt om duizenden dollars terug te geven aan de gemiddelde Canadese familie, want dat is de juiste richting voor onze levensstandaard en voor ons land”, aldus Harper, verwijzend naar zijn verlaging van de btw en verhoging van de kinderbijslag met 1.200 dollar per jaar.

De Conservatieven, tot voor kort gezien als een partij van en voor blanke mannen vergelijkbaar met de Amerikaanse Republikeinen, lonken actiever dan ooit naar steun van immigranten in heel Canada. Traditioneel stemmen nieuwkomers veelal op de gematigde Liberalen, die zich altijd profileren als voorstander van immigratie en beschermer van de rechten van minderheden. Canada ontvangt jaarlijks ongeveer 250.000 nieuwkomers op een bevolking van 32 miljoen; bijna twintig procent van de bevolking is buiten het land geboren.

Aan de vanzelfsprekendheid dat die nieuwkomers op de Liberalen stemmen komt echter in toenemende mate een einde. Enerzijds heeft dat te maken met het feit dat Harper direct appelleert aan behoudende fiscale en sociale waarden onder minderheden. En anderzijds komt het doordat vele nieuwkomers zich niet aangesproken voelen door de huidige Liberale leider, Stéphane Dion, een voormalige milieuminister die een landelijke ‘carbon tax’ wil invoeren om uitstoot van CO2 te belasten.

Onder Chinees-Canadese kiezers bestaat weinig animo voor dat plan, zegt Liang Feng, journalist van het Chinese dagblad Ming Pao Daily News in Vancouver. „Niemand wil meer belastingen”, zegt zij. Bovendien: „We weten weinig over Dion, terwijl we Harper in de afgelopen tweeënhalf jaar hebben leren kennen als een man die problemen als drugsgebruik aanpakt. De meeste Chinezen zijn tegen gedoogbeleid. De Conservatieven zijn van de hardere aanpak, dat spreekt Chinese kiezers aan.”

Raymond Chan, de Liberale kandidaat, valt de Conservatieven aan op hun vermeende zwakte: buitenlands beleid, vooral verhoudingen met China. Harper was niet bij de opening van de Olympische Spelen in Peking, en heeft volgens Chan het Liberale beleid van betrokkenheid bij China „ernstig verwaarloosd”. Over de carbon tax, het stokpaardje van zijn partijleider, begint Chan niet. Gevraagd naar zijn kansen zegt hij dat „het altijd krap is, maar als ik hard werk en mijn aanhangers komen stemmen, dan winnen we.”

In het winkelcentrum lijkt dat onzeker. Judy Lie giechelt wanneer haar wordt gevraagd naar haar keuze. „Ik heb altijd Liberaal gestemd, maar heb besloten deze keer te veranderen,” zegt ze. „Het is wel een goed idee om iets te doen aan het milieu, maar de economie is onzeker en mensen willen er niet extra voor betalen”, zegt ze over het Liberale plan. „Ik heb een gezin, we willen veiligheid en een vreedzaam bestaan. Harper zorgt daarvoor, hij verlaagt belastingen en vermindert misdaad. Hij houdt zich aan zijn woord.”