Karzai wil hulp Saoedische koning

De Afghaanse president Hamid Karzai heeft de Saoedische koning gevraagd om te bemiddelen bij vredesbesprekingen met de Talibaan. Hij ontkende een bericht in de Britse krant The Observer dat er al gesprekken zijn geweest in Saoedi-Arabië. „De afgelopen twee jaar heb ik brieven naar de koning [..] gestuurd, en boodschappen, en ik heb hem verzocht om – als de leider van de islamitische wereld – ons te helpen, voor de veiligheid, de welvaart en de verzoening van Afghanistan”, zei Karzai op het plein voor het presidentiële paleis in Kabul, waar hij zijn jaarlijkse gelukswensen voor het Suikerfeest uitsprak.

Volgens The Observer worden er gesprekken gevoerd met Saoedische bemiddeling en Britse steun. „Er zijn geen onderhandelingen geweest in Saoedi-Arabië”, aldus Karzai. „Als die plaatsvinden, zal dat in ons eigen land zijn.” Ook de Talibaan hebben het bericht ontkend. „Onze strijd zal doorgaan totdat de buitenlandse troepen zich terugtrekken en er een onafhankelijke islamitische regering komt”, verklaarde de beweging. Anders dan gebruikelijk riepen de Talibaan niet op tot de omverwerping van de regering-Karzai, die volgens hen aan de leiband van de Verenigde Staten loopt.

Talibaan-oprichter Mullah Omar, die zich vermoedelijk in de Pakistaanse stad Quetta ophoudt, deed de buitenlandse troepen gisteren in een verklaring op internet een aanbod: „Heroverweeg jullie verkeerde beslissing tot [deze] verkeerde bezetting en zoek naar een veilige uitgang om jullie troepen terug te trekken. Als jullie ons land verlaten, kunnen we een redelijke mogelijkheid voor jullie vertrek arrangeren”, zei hij. Als de militairen blijven, zullen zij „verslagen worden in alle delen van de wereld, zoals met de Sovjet-Unie is gebeurd.” Karzai riep vandaag de Talibaan-leider op tot vredesbesprekingen. (AP, Reuters)