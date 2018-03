Kamerlid Voordewind: terugdringen van zelfmoord is taak overheid

Kamerlid Joël Voordewind (ChristenUnie) zet zich in voor het terugdringen van het aantal zelfdodingen in Nederland. Hij overhandigde de ministers Klink (Volksgezondheid, CDA) en Rouvoet (Jeugd en Gezin, CU) vorig jaar een met deskundigen opgestelde notitie De noodkreet gehoord. De overheid kan zich niet afzijdig houden onder het mom van het zelfbeschikkingsrecht, vindt Voordewind. Hij kwam ook in verzet tegen een website met advies voor zelfmoord.

Het Trimbos-instituut adviseerde Klink vorig jaar met een landelijke aanpak te komen voor suïcidepreventie. Maar de minister hecht aan een decentrale aanpak en weigert de verantwoordelijkheid van andere partijen, zoals zorgverleners en inspectie, over te nemen. Bovendien had Klink willen horen waarom het aantal zelfdodingen daalt. Volgens hem dragen diverse overheidsmaatregelen daar aan bij: aanpak van alcoholmisbruik; preventie van depressie; restrictiever wetgeving voor geneesmiddelen, wapens en bestrijdingsmiddelen; richtlijnen voor de geestelijke gezondheidszorg.

Morgen debatteert de Tweede Kamer met de bewindslieden over suïcidepreventie. Voordewind wil dat Klink streefcijfers in zijn beleidsplan zet. „Zeg dat je per jaar het aantal zelfdodingen met 5 procent wilt verminderen, dan zit je in vier jaar op 20 procent. Als de minister een duidelijke ambitie formuleert, kan hij daar ook op afgerekend worden.” Klink zegt dat hij dat pas kan als hij goede prestatie-indicatoren heeft.

Voordewind: „Dat is niet ferm. Het gaat om een groot maatschappelijk probleem. Bij jongeren is het doodsoorzaak nummer twee, na verkeersongevallen. Dat is schokkend en dus niet alleen een zaak van Klink, maar ook van Rouvoet. Ik wil met een motie de streefcijfers afdwingen en ik verwacht dat de meerderheid van de Kamer daar wel voor is.”

Volgens het Kamerlid moet er ook een protocol komen waarin staat dat hulpverleners mensen die een zelfmoordpoging hebben gedaan, niet zomaar naar huis sturen, maar begeleiden. Vergelijk het met de aanpak van kinderen die zich in een coma drinken. Is zo’n jongere in een ziekenhuis terechtgekomen, dan krijgt hij onmiddellijk hulp van een psycholoog. „Dat zou ik ook willen voor de mensen die zelfmoord hebben willen plegen. In Zweden hebben hulpverleners de plicht een heel traject van nazorg in te zetten als iemand een zelfmoordpoging heeft ondernomen.”

Voordewind stoort zich er ook aan dat het kabinet geen integrale aanpak van het probleem heeft. „Het kabinet zou ook moeten kijken naar de tweehonderd zelfmoorden op het spoor. Dat is iets voor minister Eurlings [Verkeer, CDA].” Er is nu een experiment met SOS-hulppalen, omdat een op de acht zelfmoorden zich op het spoor voltrekt. Iedereen die via zo’n paal belt, krijgt meteen een hulpverlener aan de lijn.

„Maar de evaluatie van dit experiment laat nog lang op zich wachten. Ook bij de NS zit het in het slop. Klink zou er op moeten staan dat zijn collega’s het onderwerp ook ter hand nemen. Minister Cramer (Volkshuisvesting, PvdA) moet zorgen voor een betere beveiliging van gebouwen, zodat er minder mensen van af kunnen springen”, zegt Voordewind. Onderzoek heeft uitgewezen dat hoe meer belemmeringen iemand met zelfmoordneigingen tegenkomt, hoe kleiner de kans dat hij daadwerkelijk een einde aan zijn leven maakt.

Het gaat weliswaar goed met het naar beneden brengen van het aantal zelfdodingen, stelt Voordewind vast, maar onder bepaalde groepen is de trend juist stijgend. „Kijk naar jonge Turkse meisjes. Daar zie je een toename. Zij worden uitgestoten door hun familie bijvoorbeeld bij een vroege zwangerschap. Daarom moet de overheid een krachtige campagne richten op allochtone jongeren.”

Tot slot zou de overheid, als het aan Voordewind ligt, ruimhartig moeten zijn met het financieren van de website 113Online en een alarmnummer 113. Deze particuliere initiatieven willen vanaf volgend jaar mensen van zelfdoding afhouden.