Kaas, groenten, vis en panty?s

Naast de bouwput in het centrum van Utrecht waar over een paar jaar de vernieuwde concertzaal Vredenburg moet verrijzen, loopt student Khalid Edoujaji (23) over de vrijdagmarkt. „Ik kom hier ongeveer vier keer per jaar. Eigenlijk alleen voor vis en soms voor een nieuw telefoonhoesje. Kleding koop ik hier niet. Stel je voor dat een bekende toevallig ziet dat ik een broek op de markt koop. Kleren van de markt hebben geen goed imago. Een te goedkope uitstraling.”

Een ochtendje op de vrijdagmarkt in Utrecht leert het snel: de markt heeft een probleem. Het overgrote deel van het publiek dat tussen de kramen door slentert is grijs, en de jongeren díé er komen, doen dat over het algemeen incidenteel. Bovendien kopen ze er weinig. „Jongeren zijn ondervertegenwoordigd”, erkent Maarten de Graaf van het Hoofdbedrijfschap Detailhandel (HBD). „De vaste klant van de markt is 45 jaar of ouder.”

Dat moet veranderen, vindt het HBD. Om die reden houdt het bedrijfschap tijdens de herfstvakantie (van 11 tot 26 oktober) het ‘1001 Markten Festival’. De Graaf: „Markten door het hele land zullen dan allerlei extra activiteiten organiseren, zoals proeverijen en muzikale evenementen. We houden ook activiteiten voor jonge kinderen in de hoop dat hun ouders naar de markt komen.”

Het festival is onderdeel van de campagne Van alle markten thuis die al sinds vorig jaar loopt. De Graaf: „Met spotjes op de radio en binnenkort op televisie willen we een jonger publiek trekken. We richten ons met name op dertigers. Dat zijn vaak mensen met jonge gezinnen voor wie de markt een leuk uitje kan zijn.”

Van oudsher heeft de markt een goedkoop imago. Maar de tijd van ‘op de markt is je gulden een daalder waard’ is inmiddels echt voorbij, zegt De Graaf. „De consument is niet meer met lage prijzen te verleiden tot een bezoekje aan de markt. Consumenten willen kwaliteit. Daarom vermijden we in onze campagne heel bewust het argument dat de markt goedkoop zou zijn. Dat is vaak ook niet zo. Voor een kwalitatief hoogwaardig product betaal je o p de markt ook gewoon een reële prijs.”

Volgens retaildeskundige Gerard Rutte is er voor de markt nog een wereld te winnen als het gaat om het aanspreken van een breder publiek. „De markt zou veel meer moeten doen om zich te onderscheiden dan nu. Je moet meer diensten aanbieden waar mensen speciaal voor naar de markt komen. Denk aan mediterrane specialiteiten en bijvoorbeeld aan een uitgebreid assortiment aan kruiden en specerijen.”

De huidige markt is volgens Rutte nogal eentonig en voorspelbaar. „Elke markt is ongeveer hetzelfde. Je hebt er bloemen, groente, kaas, vis en kleding. Meer is er niet. Voor een gebalanceerd aanbod zou je een markt centraal moeten leiden, met een bedrijfsleider die het totaaloverzicht houdt. Een beetje zoals een supermarkt dus.”

Maarten de Graaf van het HBD onderschrijft dit idee. „In de regio Amsterdam beginnen we volgend jaar een aantal proefprojecten met centraal geleide markten. Bovendien gaan we de openingstijden verruimen zodat mensen na hun werk nog even naar de markt kunnen voor hun boodschappen.”

Retaildeskundige Rutte denkt dat de markt nog meer kan doen om een jonger publiek te trekken. „Het winkelgemak van de markt kan flink omhoog. Waarom zijn er geen markten met een rustige plek waar je een goede cappuccino kunt drinken? Waarom hebben zo weinig markten een eigen website waarop helder en duidelijk wordt weergegeven wat het aanbod is? En waarom hebben markten geen bezorgservice? Dan hoef je tenminste niet met overvolle fietstassen door de drukke binnenstad naar huis te laveren.”

Terug naar de vrijdagmarkt in Utrecht. Daar neust orthopedagoge Petra Dusseljee (29 jaar) in een rek met bontgekleurde, Indiase sjaals. Maar dat is een uitzondering, vertelt ze. Normaal koopt ze alleen bloemen, groente, panty’s en heel soms een zomerrokje. „De meeste kleding die ze hier verkopen is niet echt mijn stijl. Te strak en te veel glitter en glimmer. In die zin zou het aanbod wel wat gevarieerder kunnen. Nu kom ik misschien eens per maand naar de markt. Als er meer leuke dingen te koop zijn, zou ik vaker komen.”

