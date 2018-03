Judoka Houkes ondergaat operatie

HAARLEM. Judoka Ruben Houkes wordt op korte termijn geopereerd aan zijn elleboog. De uit Haarlem afkomstige winnaar van brons bij de Olympische Spelen is daardoor zeker twee maanden uitgeschakeld. Houkes heeft in het gewricht last van een ontsteking aan de slijmbeurs. Hij heeft de blessure sinds juni. Voor de wedstrijden in Peking werd al enkele malen vocht uit zijn elleboog verwijderd. In elk geval mist Houkes de NK, begin november in Rotterdam. De verwachting is dat hij begin volgend jaar weer fit is, als de kwalificatie voor de WK in Ahoy begint. Houkes is wereldkampioen in zijn klasse. Hij veroverde de titel vorig seizoen in Rio de Janeiro. Dit jaar won hij naast zijn olympische medaille ook nog zilver bij de EK in Lissabon.