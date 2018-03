Iraakse artsen mogen wapens dragen

Iedere arts in Irak mag voortaan één wapen dragen om zichzelf te beschermen, zo heeft de regering van premier Nouri al-Maliki gisteren besloten.

Verder kreeg het ministerie van Volksgezondheid opdracht om zwaarbeveiligde woongebieden bij ziekenhuizen te bouwen voor artsen, zo blijkt uit een verklaring van het Iraakse kabinet.

De medische stand in Irak is sinds de Amerikaans-Britse invasie in 2003 om het regime van Saddam Hussein ten val te brengen mikpunt van extremisten en criminelen. Sinds maart 2003 zijn in Irak ten minste 176 artsen en nog eens honderden verplegers en verpleegsters gedood. Veel meer nog zijn bedreigd, beroofd of ontvoerd.

Tegen deze achtergrond zijn achtduizend artsen gevlucht, wat samen met reusachtige corruptie, wanbeleid en gebrek aan uitrusting en medicijnen de Iraakse gezondheidszorg zo goed als te gronde heeft gericht.

Nu het geweld het afgelopen jaar aanzienlijk is verminderd, probeert de Iraakse regering gevluchte artsen ertoe te bewegen terug te komen. Tot dusverre zouden ongeveer vierhonderd medici inderdaad zijn teruggekeerd.

Volgens een hoge functionaris van het ministerie van Volksgezondheid brachten artsen het idee van een wapenvergunning zelf ter sprake tijdens een conferentie die in juni in Bagdad is gehouden om te praten over de gevaren die hen bedreigen.

Maar een chirurg in een ziekenhuis in de noordwestelijke stad Tal Afar, Ahmed Sabeeh, reageerde gisteren niet erg enthousiast. „Dat besluit is wel erg laat gekomen – nadat tientallen artsen zijn gedood”, zei hij. „Ik denk dat het mij niet helpt, omdat ik niet weet hoe ik moet schieten en nooit een wapen heb gebruikt. Ik denk niet dat ik een wapen ga dragen.” (Reuters, AP)