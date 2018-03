Injectie van Ping An onder druk

Het Chinese verzekeringsconcern Ping An staat onder druk van beleggers en mogelijk ook de Chinese overheid om zich terug te trekken uit het Belgisch-Nederlandse Fortis. Ping An, groot gemaakt door de voormalige bedrijfschauffeur Peter Ma, verloor gisteren bijna 11 procent op de beurs van Hongkong, maar krabbelde vandaag met 3,4 procent stijging wat terug.

Analisten in de Chinese en internationale financiële media (Shanghai Securities News, Shanghai Daily en de Financial Times) zeggen dat de leiding van Ping An nadenkt over voortzetting van de investering van 2,7 miljard euro in Fortis, nu is gebleken dat beleggers ondanks overheidssteun blijven weglopen van Fortis en van Ping An. Beleggers in Hongkong vragen zich af of Fortis met nieuwe aandeelhouders de plannen om in Azië te expanderen zal doorzetten. Ook vreest men dat met de komst van nieuwe aandeelhouders de winsten zullen verwateren.

Ping An reageerde gisteren positief op de actie van België, Nederland en Luxemburg, maar herbevestigde opmerkelijk genoeg de toezegging aan Fortis niet. De leiding van Ping An ontwijkt ook vragen van de financiële media. Commentatoren in de Chinese en Hongkongse media en woordvoerders van beleggingshuizen vinden al enige tijd dat Ping An uit Fortis dient te vertrekken. Daar kwamen vandaag ook analisten van Goldman Sachs bij, die hebben berekend dat de verliezen van Ping An op de investering in Fortis zijn opgelopen tot 2,56 miljard dollar. Ping An kocht 5 procent in Fortis toen het aandeel op ruim 19 euro stond, gisteren zakte Fortis naar 3,96 euro.

Ook hebben de Chinese toezichthouders die de aankoop van het belang in Fortis moeten goedkeuren, nog niets van zich laten horen. Ze hebben tot eind oktober de tijd, maar alles wijst erop dat de communistische leiders willen dat de internationaal opererende Chinese banken, staatsfondsen en verzekeringsbedrijven zich terughoudend opstellen. Dat er tussen Ping An en Peking spanningen zijn ontstaan blijkt ook uit een onderzoek van de fiscale recherche naar belastingfraude bij Ping An.