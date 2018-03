Inflatie eurozone zwakt af naar 3,6 procent

Luxemburg, 30 sept. De inflatie in de eurolanden is in september afgezwakt tot 3,6 procent op jaarbasis van 3,8 procent in augustus. Dat blijkt uit een eerste schatting die Eurostat vandaagheeft gepubliceerd. De lagere inflatie is vooral te danken aan de gedaalde olieprijs. Daarnaast zijn ook de prijzen van veel grondstoffen zoals maïs, graan en katoen de laatste maanden gedaald. Ook kunnen bedrijven door de afzwakkende economie moeilijker hun prijzen verhogen, wat de inflatie tempert.