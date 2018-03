India kent grootste toename miljonairs

Hongkong. Het aantal miljonairs in India groeit sterker dan waar ook ter wereld. Dat blijkt uit het Asia-Pacific Wealth Report, dat werd opgesteld door Merrill Lynch en Cap Gemini.Vorig jaar nam het aantal particulieren, dat ten minste 1 miljoen aan eigen vermogen bezit, exclusief de waarde van hun huis of andere dure goederen, toetot 123.000. Deze toename is te danken aan de sterk groeiende Indiase economie. In heel Azië steeg het aantal miljonairs met 8,7 procent tot 2,8 miljoen.Daarmee bevindt 28 procent van alle miljonairszich in Azië.