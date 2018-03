Het is de laatste visiteronde van de neurochirurg voor de operatie van onze jongste zoon (4 maanden). Hij legt ons uit wat er allemaal gaat gebeuren. En dat de operatie misschien littekens achter zal laten over de volledige lengte van beide kuiten.

Met mijn stelling dat zulke littekens voor een jongetje niet zo erg zijn, is hij het duidelijk niet eens.

Als bezorgde moeder wil ik echter alleen mijn kind levend terug. De rest interesseert me niets, ook die kuiten niet. „Daar groeien straks haren overheen”, zeg ik, „en hij hoeft later toch niet met geschoren benen in een kort rokje.”

Licht vermanend en zonder enig spoor van ironie antwoordt de chirurg: „Dat weet je maar nooit”.