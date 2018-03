Houdt iemand nog een stamboom bij van GTST?

De vriendin van Luuk Stevens uit Utrecht kijkt trouw Goede Tijden Slechte Tijden (GTST). Voor Luuk zijn alle relationele ontwikkelingen wat onnavolgbaar. ‘Laura heeft volgens mij zelfs ooit een kind van haar eigen zoon gekregen. Is er iemand die een stamboom of iets dergelijks bijhoudt?’

Luuk is het overzicht goed kwijt. Het personage Laura Alberts had alleen maar een relatie met haar zoon Dennis, geen liefdesbaby.

Er zijn enkele pogingen ondernomen om de GTST-stamboom bij te houden. In het jubileumboek uit 2002 is bijvoorbeeld een familielijn opgenomen. Ook de site GEOlution heeft een genealogisch overzicht, compleet met verklarende legenda: ‘n’ staat voor een ‘nietig verklaard huwelijk, ‘m’ voor een miskraam en ‘v’ voor ‘verkrachting’.

Waarom zijn de relatiestructuren in soaps toch zo ingewikkeld? „Families zijn erg belangrijk in GTST, maar ze waren te klein geworden, door vertrokken acteurs of door het verhaal”, vertelt Kennard Bos, tot voor kort hoofdschrijver en nu uitvoerend producent van de serie. „Maar als je een nieuw gezin introduceert, moet het gelijk een koppeling hebben met de bestaande personages. Want als die iets met hen hebben, dan heeft de kijker dat ook. Dus worden ze verliefd op elkaar, ontstaan er vriendschappen of werkrelaties.”

Emotioneel realisme is voor een soap belangrijker dan een geloofwaardige verhaallijn , zegt Maarten Reesink, televisiewetenschapper aan de Universiteit van Amsterdam. Al zijn er grenzen. „Een bekende uitschieter is die van de soap Dallas”, zegt Reesink. „De makers wilden een aantal gestorven personages terug in de serie brengen. Toen maakte men één volledig seizoen tot een boze droom van een personage uit de serie.” De doden kwamen terug, maar de kijkers haakten af.

Ook de GTST-relatie tussen moeder Laura en zoon Dennis was voor veel kijkers ongeloofwaardig, zegt Bos. „Daar zijn we toen aan gaan werken.” En dus bekoelde de liefde tussen Dennis en Laura. Dennis werd verliefd op Daantje, zijn halfzus.

