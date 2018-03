In Luchtfietsen (Prometheus, € 35,-), van Estlands beroemdste schrijver, Jaan Kross komt de Estse geschiedenis tot leven, schrijft Arthur Langeveld. ‘De geschiedenis van de Baltische staten was hard en somber. Wat een dergelijke geschiedenis betekent voor mensen die er midden in zaten is voor ons in West-Europa moeilijk voor te stellen. Toen Jaan Kross (1920-2007) in de jaren zestig na zijn terugkeer uit het kamp zijn literaire activiteiten begon, had hij te maken met de Sovjetcensuur en kon hij natuurlijk niet rechtstreeks over zijn ervaringen schrijven, daarom koos hij het genre van de historische roman. Estland onder de tsaar was een metafoor voor Estland onder de Sovjets. [...] Luchtfietsen geeft niet alleen een historisch panorama, maar ook het vaak aangrijpende portret van een man zoals er in heel Oost-Europa vele tienduizenden zijn geweest. Iemand wiens leven door omstandigheden buiten zijn schuld „een andere bedding” heeft gekregen, om met de Russische dichteres Anna Achmatova te spreken. Mensen die weten te overleven, maar iemand anders worden dan ze waren. Die transformatie is zelden ten goede.’