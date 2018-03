Het waren echte levende mensen

Wat geluk is? Dat weet ze wel: „Vrijheid”. En dan bedoelt ze: alles weg, het verleden, familie, werk, vrienden „de hele klerezooi” en dan helemaal opnieuw beginnen, vrij van alles en iedereen, geen gehechtheid, en wie je dan bent. „Dan kom je je ziel tegen.” Het is een Nederlandse vrouw die dat zegt en ze zit in een auto waarin filmmaakster Josefien Hendriks en haar geluidsman plaats hebben genomen. Hendriks praat met haar over geluk.

De film heet Wij gaan nergens naartoe en hij bestaat uit niets anders dan zulke gesprekken in auto’s die door Nederland rijden – hoe mooi is het landschap en de winterlucht gezien door de omkadering van een autoruit! Een vrachtwagenchauffeur zegt eerst dat je, als je het over geluk hebt, niet bij een vrachtwagenchauffeur moet zijn, daarna zegt hij dat hij wel weet wat geluk is: „Dat je vrouw kanker heeft en dat het dan toch goed komt”. Dat is hem overkomen. Dus hij mag wel zeggen dat hij geluk heeft.

De antwoorden en overwegingen van al die mensen die je elke dag ziet terwijl ze voorbijrijden in hun auto’s, op tramhaltes staan te wachten, op de fiets stappen of voor zich uit staren in de tram, blijven een poos in je hoofd hangen na het zien van de heel eenvoudige, verstilde film. En ze gaan verband aan met de andere films die gistermiddag, ter ere van de Nederlandse filmdagen, op Nederland 2 werden vertoond.

Bijvoorbeeld als je de kinderen ziet van vluchtelingen in asielzoekerscentrum Amersfoort, in Wie niet weg is, is gezien van Ben Shalmashi. Ze spelen met elkaar, ze leren elkaar Nederlandse woorden ‘paard, pony, schaap, koe’ ze bouwen een soort hutten in het bos, ze zitten in de nog wat onpersoonlijke appartementen waar ze met hun familie zijn ondergebracht.

Je denkt aan die vrouw die alles kwijt wilde zijn. Zouden deze kinderen en hun ouders hun ziel tegen komen? Daar moeten andere manieren voor zijn. Dit losscheuren van al het vertrouwde, je kunt moeilijk geloven dat dat heilzaam is voor een mens. Misschien zou de vrouw gebaat zijn bij de weg van de vijf religieuzen die in een klein huisje bij een klooster wonen en hun dagen in volstrekte stilte doorbrengen. Je hoort hun stemmen alleen als ze bidden of psalmen zingen. Ze zijn nog jong en ze leven geheel toegewijd aan iets dat ze van het grootste belang vinden en dat niets te maken heeft met de wereld zoals de meeste mensen die kennen. Overgave, heet de film van Joanna Wesseling en hij doet wel een beetje denken aan De grote stilte, de film die een paar jaar geleden gemaakt werd over het klooster La grande Chartreuse. Je ziet iets dat je niet begrijpt, maar waar toch een wondere bekoring van uitgaat – leven buiten de wereld.

Als dat minder sereen toegaat is het echter ook weer een verschrikking, zoals de indrukwekkende film Pjotr, brieven uit de Goelag liet zien, gemaakt door Katja Solokova, de achterkleindochter van Pjotr Aleksejev en haar man, de Nederlandse regisseur Jan Jaap Kuiper. Solokova vond de brieven van haar overgrootvader aan zijn vrouw en reisde naar de plaatsen waar Pjotr gevangen zat, van 1937 tot 1945, toen hij zich ophing in het bos. Hij was een van de miljoenen die zonder reden werden opgepakt en op onzinnige beschuldigingen werden veroordeeld tot dwangarbeid, een van de velen ook die maar bleven geloven dat er een vergissing in het spel was, dat ‘ze’ zijn zaak zouden herzien, dat alles opgelost zou worden.

Zijn dochter, de grootmoeder van de maakster, krijgt de foto’s te zien van de plaatsen waar hij heeft gezeten en gewerkt en geleden, en hoe die er nu uitzien. Op de plek van het laatste kamp, Joertische, is niets meer. Echt niets, een lege vlakte. Het schokt Pjotrs dochter onzegbaar. „Al die mensen met hun lotgevallen…er is niets overgebleven, helemaal niets. Hoe kán dat nou? Het was een hard tijdperk, maar de mensen waren echt. Ze zeggen nu dat er vergissingen gemaakt zijn toen, jammer, zeggen ze, dat kan gebeuren. Maar het waren toch allemaal echte levende mensen.”

Vergeefsheid, dat kan zo’n film heel aangrijpend laten zien. En tegelijkertijd wordt die vergeefsheid door die film nu weer min of meer ongedaan gemaakt: Pjotr leefde. Hij wordt gezocht.