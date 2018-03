Het verdrijft zelfs de slimmeriken van de markt

In de discussie over de kredietcrisis komen vele mogelijke oorzaken ter sprake en wellicht net zoveel gevolgen, maar wat ik in het debat tot nu toe heb gemist – maar het kan zijn dat ik er overheen heb gelezen – is de interactie tussen rampbijziendheid en concurrentie. Bij rampbijziendheid gaan mensen er stilzwijgend vanuit dat rampen niet kunnen gebeuren.

Toen ik een jaar of tien geleden bij De Nederlandsche Bank (DNB) een studie deed naar kuddegedrag op financiële markten trof mij vooral een reeks studies over het effect van rampbijziendheid op de huizenmarkt. Mijn toenmalige baas kon over dit onderwerp slechts droogjes opmerken dat we ons „hiermee niet kunnen profileren”, maar ik was gefascineerd. Richard Herring en zijn co-auteurs laten zien dat mensen een subjectieve inschatting maken van risico’s. Als die inschatting erg laag is, ronden mensen de kans op het risico – onbewust – naar beneden af, tot nul.

Een kans van nul betekent dat het niet op de agenda staat van het management van een financiële instelling, en dat een stijging van risico’s zodoende niet wordt gesignaleerd: het is als het ware uit het systeem. Een ramp gebeurt heel infrequent, en indien die lang geleden heeft plaatsgevonden, dan schatten de meesten van ons de kans erop nihil. Dat noemen we rampbijziendheid. Op de hypotheekmarkt kan die bijziendheid, als huizenprijzen voortdurend zijn gestegen en daardoor de subjectieve inschatting van de kans op problemen tot nul is gedaald, leiden tot verschaffen van te ruim hypothecair krediet: mensen mogen teveel lenen of betalen een te lage rente. Beide kan natuurlijk ook.

Het meest trof mij in de studie van Herring en anderen de funeste rol van concurrentie. Stel dat de helft van de banken rampbijziend is, en de andere helft niet. Krijgt die andere, slimme, verstandige helft gelijk, en verdwijnen de dommerds? Welnee, de niet-bijziende banken worden van de markt gevaagd, want de klant kan elders, namelijk bij een rampbijziende bank, een grotere lening krijgen tegen een lagere rente.

Gelijk hebben en gelijk krijgen zijn, kortom, twee verschillende dingen. Dat doet denken aan de uitspraak over de aandelenmarkt die aan Keynes wordt toegeschreven: „markets can be irrational longer than you can remain solvent” (markten zijn langer irrationeel dan dat jij kapitaalkrachtig blijft).

Anders dan de gelovers in de heilzame werking van de markt denken, leidt arbitrage – het profiteren van een kennisvoorsprong – in onrustige tijden niet tot herstel van evenwicht.

De belegger die weet dat er ten onrechte paniek uitbreekt heeft niet zoveel aan zijn kennisvoorsprong zolang de rest van de markt panisch blijft. Dat is het spiegelbeeld van de bigger fool-theorie, die zegt dat er op een overspannen aandelenmarkt winst te halen is door de gekte van anderen: „ik weet dat dit aandeel overgewaardeerd is, maar weet ook dat ik er morgen nog meer voor kan krijgen, dus ik doe gewoon mee.”

Kortom, markten kunnen door hypes en, helaas, ook door paniek, zo uit balans raken dat ook een aantal slimmeriken het tij niet kan keren. Om die reden is kritiek op overheidsingrijpen in tijden van crisis niet terecht. Private partijen kunnen niet tegen een sterk marktsentiment in handelen, want ze zijn failliet voordat ze succesvol kunnen zijn.

De afgelopen week verscheen een open brief van een groot aantal Amerikaanse economen die het Amerikaanse reddingsplan naar de prullenmand verwijzen. Hun argumenten zijn in theorie steekhoudend: door te redden wordt risicovol gedrag beloond, dat zal op den duur averechts werken, want nieuw risico in de hand werken.

Maar het alternatief is een omvallen van instellingen en markten, niet alleen van ongezonde onderdelen maar ook van de gezonde, en dat is een veel hogere prijs. De markt heeft niet in alle omstandigheden dat zelfregulerende mechanisme waar veel vrijemarktdenkers, economen en anderen, graag in geloven.

Henriëtte Prast bekleedt de leerstoel persoonlijke financiële planning aan de Universiteit van Tilburg en is raadslid van de WRR. Dit artikel verschijnt ook op de economensite mejudice.nl.