Het tijdperk met en zonder Mies

De Nederlandse televisiegeschiedenis is in twee tijdperken te verdelen. De eerste periode, met Mies Bouwman, heeft bijna 43 jaar geduurd. De tweede, goeddeels zonder haar, is nog maar vijftien jaar gaande. Het moment waarop ze liet weten dat haar meest recente uitzending tegelijk haar laatste was geweest – in mei 1993 – was in de tijd dat de televisie haar samenbindende rol langzaam maar zeker begon te verliezen. Sinds die tijd kijken steeds minder mensen naar hetzelfde programma. Steeds vaker is het tv-publiek over allerlei verschillende programma’s en zenders verdeeld.

Die verandering is niet door Mies Bouwman veroorzaakt, maar veeleer door de komst van een veelheid aan commerciële kanalen en door de individualisering die ook anderszins heel wat gevolgen heeft gehad. Veelzeggend is het echter wel dat zij juist in die periode afscheid nam. Mies Bouwman was in haar gloriejaren immers bij uitstek een samenbindende factor. Anders dan veel andere tv-presentatoren sprak ze veel uiteenlopende bevolkingsgroepen tegelijkertijd aan. Ze was in staat boven de partijen te staan. Hoewel ze daar een hekel aan had, paste de eretitel „koningin van de Nederlandse televisie” haar wel.

Mies Bouwman heeft 700 uur televisie nagelaten. Het digitale kanaal HilversumBest vertoont de hele maand oktober uitzendingen van haar hand, waaronder veel hoogtepunten uit de jaren zestig, zeventig en tachtig: de laatste twee uur van de 23 uur durende inzamelingsactie Open het dorp (want pas na 21 live-uren kwam de AVRO op het idee iets van het evenement vast te leggen), het satirische Zo is het toevallig ook nog ’ns een keer, de actueelste talkshow van de jaren zestig Mies en scène, de immens populaire spelshow Een van de acht en het verrassingsprogramma In de hoofdrol, dat haar laatste was.

Elke uitzending wordt voorafgegaan door een nieuwe inleiding van Mies Bouwman zelf. Voorts heeft HilversumBest-baas Han Peekel twee lange interviews (elk een uur) met haar gemaakt, waarin ze uitvoerig vertelt over haar tv-verleden.

Van het tv-debuut van Mies Bouwman, op 16 oktober 1951 als omroepster op de allereerste tv-avond van de KRO, bestaat alleen een radioreportage waarin de 21-jarige „juffrouw Bouwman” zegt nauwelijks tijd te hebben om de verslaggever te woord te staan: „Heel eventjes, want ik moet zó de lucht in.”

Ook van de door haar gepresenteerde AVRO-show Van je familie moet je het hebben, een van de eerste quizzen van de Nederlandse televisie, bestaan geen opnamen meer. In een van de interviews zegt ze dat laatste niet te betreuren: naar hedendaagse maatstaven was het vast en zeker „trutterigheid kent geen tijd”.

Het oudste bewegende beeld in dit overzicht is de film Een wandeling door Rotterdam uit 1955, een reclamefilm in wederopbouwsfeer voor de winkelbedrijven aan en rondom de Lijnbaan. Mies Bouwman is daarin geen presentatrice, maar een jongedame die met haar verloofde (gespeeld door Kees Brusse) langs de etalages loopt. Geestdriftig reageren ze op het rijkgeschakeerde assortiment dat zich aandient voor hun uitzet.

Een tijdsbeeld, net als het verhaal dat Mies Bouwman vertelt over haar ontslag als KRO-omroepster wegens haar verhouding met de al getrouwde cameraman Leen Timp. Daarna vond ze onderdak als medewerkster van De Volkskrant, maar werd daar al snel weer ontslagen omdat ze inmiddels met Timp samenwoonde.

De directe aanleiding voor haar afscheid van de tv had veel te maken met de gevolgen van de Prednison die ze moest slikken als gevolg van een ziekte. Het medicijn had een onprettig effect op haar presentatie van In de hoofdrol: „Ik huilde om niks en lachte om niks, dat werd echt een beetje genant. Ik huilde eerder dan de hoofdpersoon.”

Na haar vertrek is Mies Bouwman zelden zo uitgebreid geïnterviewd. Daarom zendt de AVRO op 28 december, drie dagen voordat ze 79 wordt, een samenvatting uit op Nederland 1. „Ik vind dat ze een belangrijk oeuvre heeft nagelaten”, zegt Han Peekel. „Haar geschiedenis is grotendeels de geschiedenis van de Nederlandse televisie.”

Het oeuvre van Bouwman: portal.omroep.nl/hilversumbest