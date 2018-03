Het Suikerfeest is als Kerstmis voor moslims

Directeur Peter Jelly lost het pragmatisch op: voor het Suikerfeest krijgen alle kinderen van basisschool Nelson Mandela in Rotterdam twee dagen vrij. Twee dagen? Jawel, want soms valt het Suikerfeest voor Turkse kinderen een dag eerder of een dag later dan het Suikerfeest voor Marokkaanse kinderen. Jelly: „En dan zit je de ene dag met vijf Turkse kinderen in een klas en de andere dag met tien Marokkaanse. Dat schiet niet op.”

Kinderen die het Suikerfeest niet vieren, kunnen trouwens gewoon op school komen. Die mogen met z’n allen in één klas lekker knutselen. Het zijn er hooguit twintig. De meeste kinderen op de school zijn moslim. En álle moslims vieren het Suikerfeest, zegt Jelly. „Het is te vergelijken met Kerst voor ons.”

Het Suikerfeest sluit een maand van vasten af, de ramadan. Tijdens de ramadan eten en drinken moslims niet tussen zonsopgang en zonsondergang. Het is een tijd van bezinning. En door te vasten zou je voelen wat het betekent om arm te zijn. Na zonsondergang wordt vaak samen, met vrienden en familie, gegeten. De begin- en einddatum van de ramadan verandert jaarlijks, omdat de islamitische kalender de maancyclus volgt en niet die van de zon.

Eerder deze maand zorgde staatssecretaris Tineke Huizinga voor opschudding door in een televisieprogramma te opperen dat het Suikerfeest wellicht een nationale feestdag zou kunnen worden, net als Pasen en Kerstmis. Een dag waarop iedereen in principe vrij is. Zij kreeg veel kritiek op haar opmerking.

Het was niet voor het eerst dat die discussie oplaait. Sterker, het is een bijna jaarlijks terugkerend ritueel. Begin jaren negentig al stelde de Raad van Kerken voor om Tweede Paasdag en Tweede Pinksterdag in te ruilen voor feestdagen van andere godsdiensten. En in 1999 pleitte bisschop Muskens ervoor om Tweede Pinksterdag te ruilen voor het Suikerfeest.

Vorige week gooide de gratis tabloid Dag – die morgen voor het laatst verschijnt – er weer een onderzoekje tegenaan. Moet het Suikerfeest een nationale feestdag worden of niet? 77 procent van de bijna 1.000 respondenten wilde niet dat het Suikerfeest een nationale feestdag werd. Ze vonden dat een islamitische feestdag niet paste in een land met een joods-christelijke traditie.

Op De Notenkraker (veertig procent moslims) krijgen moslimkinderen vrij voor het Suikerfeest, maar voor de andere kinderen gaan de lessen gewoon door. „Het is een officiële verlofdag, goedgekeurd door de gemeente”, zegt directeur Jan Trommel. De ouders van de kinderen die het Suikerfeest vieren, brengen een dag later allemaal lekkere hapjes mee naar school en die worden in alle klassen uitgedeeld. Trommel: „En dan praten we over de betekenis van het Suikerfeest en zo. Voor veel van mijn kinderen is het een belangrijke feestdag. Daar gaan we niet zomaar aan voorbij.”