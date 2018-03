Het Rijk huurt expertise in. Is dat dan zo erg?

Drie kanttekeningen zijn op hun plaats.

Ten eerste: bij het goed besturen van een publieke organisatie is zowel het op peil houden van inhoudelijke kennis als het vermogen om kennis uit uiteenlopende vakgebieden te koppelen belangrijk. Helaas is het in de huidige complexe wereld vrijwel onmogelijk om mensen te vinden die uitblinken in beide aspecten. Het logische gevolg is dat er specialisten (professionals) en generalisten (managers) nodig zijn.

Ten tweede: het beleid om topambtenaren te laten rouleren over de verschillende ministeries zou bijdragen aan de inhoudloosheid van topambtenaren.

Echter, roulatie dient een belangrijker doel, namelijk het optimaal laten samenwerken van de verschillende beleidsterreinen. Helaas moet worden vastgesteld dat het Nederlandse overheidsapparaat nog steeds veel last heeft van verregaande versnippering. Een van de beste manieren om muren tussen departementen te slechten is mensen te laten rouleren tussen de verschillende ministeries.

Ten derde: het kan juist heel verstandig zijn om externen in te huren voor specialistische klussen. Het inhuren van experts draagt bij aan de flexibilisering van de overheidsuitgaven: alleen dan geld besteden als je expertise nodig hebt en alleen voor die kennis die je nodig hebt. In die zin is een restrictie op het budget voor externe inhuur weinig zinvol.

Het gaat er niet om het bedrag voor inhuur als zodanig te reduceren, maar om het zo efficiënt en effectief mogelijk inzetten van alle overheidsgelden.

Jack A.A. van der Veen

Hoogleraar ketenmanagement, Nyenrode Business Universiteit

Het inhuren van adviesbureaus door de rijksoverheid zou te wijten zijn aan kennisverlies als gevolg van de functieroulatie bij topambtenaren. Het is echter de vraag of de kern van het probleem bij de smalle top van de ambtelijke ijsberg zit. De nadruk op procesvaardigheden ten koste van kennis van de inhoud is namelijk zichtbaar in het hele ambtelijke apparaat, zowel bij het rijk als bij lagere overheden. Ook in lagere managementfuncties en zelfs in beleidsfuncties vraagt men generalisten en kunnen ambtenaren carrière maken door zich te verbreden, niet door zich te specialiseren. En op al die niveaus wordt de ontbrekende expertise ingehuurd. De uitdaging is dan ook niet zozeer om van topambtenaren weer `superbeleidsambtenaren` te maken, maar om de kennis van de `gewone` beleidsmedewerker op waarde te schatten, vast te houden en verder te ontwikkelen.