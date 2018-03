Het boekje van Bos

Tot de realistische opmerkingen die minister Bos van Financiën (PvdA) de afgelopen weken heeft gemaakt, behoort in elk geval deze: „De financiële crisis is nog niet voorbij en niemand kan op een zinnige manier voorspellen wanneer dat wel het geval zal zijn.” De bewindsman zei dit op 10 september in de Tweede Kamer. En inderdaad, het ergste moest (en moet?) nog komen.

Bos loopt dezer dagen op eieren. Als minister van Financiën is hij verantwoordelijk voor het functioneren van het financieel bestel. Hij beslist of de crisis moet worden bestreden via wetgeving en/of het besteden van publieke middelen. Beide methoden heeft Bos toegepast. Vorige week kwam hij met een wet tegen onder meer naked short selling waarmee de Autoriteit Financiële Markten (AFM) de bevoegdheid kreeg om het ongedekt verkopen van aandelen te verbieden. Deze maatregel heeft weinig of geen effect gehad.

En zondagavond verrichtte de minister een unieke ingreep: de Nederlandse overheid investeert 4 miljard euro in bank-verzekeraar Fortis en krijgt daarvoor, tijdelijk, een deelneming van 49 procent in (niet verhandelbare) aandelen in Fortis Bank Nederland Holding. België en Luxemburg namen soortgelijke besluiten. Optimistisch lieten Financiën en De Nederlandsche Bank samen weten: „De problemen bij Fortis NV zijn opgelost.” Doel was het creëren van zekerheid voor de spaarders en klanten van Fortis, volgens Bos „in essentie een gezond bedrijf” en nu „nog gezonder”. De beurs dacht er gisteren anders over.

De minister kiest zijn woorden zorgvuldig en straalt vertrouwen uit. Bos doet dat volgens het boekje. Dat gaat goed totdat het geëtaleerde optimisme achteraf een irreële voorstelling van zaken blijkt te zijn geweest. Het is dezer dagen van groot belang dat het gezag van de minister van Financiën en het vertrouwen in hem onaantastbaar zijn.

Tegelijkertijd moet Bos zijn Miljoenennota in de gaten houden, die het kabinet twee weken geleden aan het parlement presenteerde. Het is ondenkbaar dat de wereldwijde crisis zonder gevolgen blijft voor de rijksbegroting en de voorspellingen daarin. Pensioenfondsen hebben al aangekondigd dat zij de pensioenen niet zullen indexeren, hetgeen negatieve invloed heeft op de koopkracht van 65-plussers. Mochten de fondsen zich ook genoodzaakt voelen de premies te verhogen, dan geldt hetzelfde voor werknemers.

De financiële crisis doet zich eveneens voelen in de reële economie. Banken worden terughoudend bij het verstrekken van kredieten. Dat zet de prognose van een economische groei van 2,25 procent in 2009 op zeer losse schroeven. En daarmee de belastingbaten. De olieprijs kan makkelijk verder dalen en daarmee de aardgasopbrengst voor de staat. Het is dus zeker niet uitgesloten dat het voorziene begrotingsoverschot van 1,38 procent verdampt. Deze week houdt de Tweede Kamer de Algemene Financiële Beschouwingen. Laat dat in het besef zijn dat de begroting 2009 is gebaseerd op verwachtingen die achterhaald zijn.