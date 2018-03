Helikopter VN in Darfur neergehaald

Khartoum, 30 sept.In de West-Soedanese regio Darfur is gisteren een helikopter die voedsel vervoerde voor de internationale vredesmacht UNAMID neergeschoten, aldus de Soedanese politie. Daarbij zijn drieRussische bemanningsleden en een Soedanees om het leven gekomen. Sinds augustus zijn zeker vier helikopters neergeschoten die werden gebruikt door de vredesmacht van Verenigde Naties en Afrikaanse Unie. Wie voor het neerhalen van de helikopters verantwoordelijk is, is onduidelijk.