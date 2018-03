Paul Minkjan uit Gouda: „Ik sta bij het gebouw waar John Lennon is vermoord: The Dakota. Ik herken de boog boven de deur. Het grijpt me aan. Met betraande ogen ga ik naar de herdenkingsplek in Central Park. Daar ontdek ik dat ik bij het verkeerde gebouw heb staan huilen.”

In de rubriek klik@nrc.nl staat elke dag een lezersfoto. Het thema is deze week: ‘Haalt het album niet’. Verstuur de foto in jpg-formaat. Vergeet niet je naam, woonplaats en een beschrijving mee te sturen. Er komen veel leuke inzendingen binnen, daarom gaan we nog even door met het thema ‘haalt het album niet’. Welke vakantiefoto haalde het fotoalbum net niet? Stuur je meest bijzondere afgevallen foto naar klik@nrc.nl.