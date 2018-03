Gunstige loting volleybalploegen

De internationale volleybalbond FIVB heeft gisteren in Turijn de loting verricht voor het kwalificatietraject voor de wereldkampioenschappen volleybal van 2010 in Italië (mannen, 23 september tot en met 10 oktober) en Japan (vrouwen, 29 oktober tot en met 14 november). Nederland heeft het daarbij niet slecht getroffen. De kans bij de beste 24 te komen is reëel, onder meer omdat de Nederlandse volleybalbond NeVoBo de organisatie van de eigen kwalificatie-evenementen volgend jaar kreeg toegewezen.

De mannen komen in de tweede voorronde (tussen 15 en 31 mei 2009) in actie. Daarin zijn in elk geval Turkije en Estland de tegenstanders, plus de winnaar van een toernooi met Letland, Zweden, Noorwegen en Wit-Rusland. Als Nederland eerste zou worden in de groep, dan wacht in de volgende fase Bulgarije als sterkste opponent. De tweede plaats koppelt Nederland aan Spanje en Servië.

De nationale vrouwenploeg begint pas in de derde kwalificatieronde, met Duitsland als zekere tegenstander en twee veel minder hoog aangeslagen ploegen. De nummers een en twee mogen naar Japan. Nederland heeft als voordeel ook deze Europese WK-voorronde (in de periode 19 juni-19 juli 2009) te mogen organiseren.

„Het is ons toebedeeld op basis van onze positie op de wereldranglijst, dertiende, ons bid en onze kwaliteit van organisatie”, reageerde technisch directeur Joop Alberda verheugd. „Dat een deel van de voorbereiding van het WK 2010 in eigen land plaatsvindt, is cruciaal om de groei van onze nationale teams te blijven bewerkstelligen. In combinatie met de World League gaat Nederland een geweldige volleybalzomer tegemoet”, zei hij. (ANP)