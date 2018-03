Grote zorgen over Nederlandse zorg

Op 17 september jl. werden de IJsselmeerziekenhuizen in Lelystad en Emmeloord gesloten vanwege een operatieverbod dat ze kregen opgelegd door de Inspectie van Gezondheidszorg (IZG). Volgens het IGZ liepen de patiënten grote risico`s op infecties doordat de lucht in de operatiekamers niet steriel genoeg zou zijn (nrc.next, 29 september). Nu wordt er ook in het Havenziekenhuis Rotterdam een breed onderzoek ingesteld nadat er klachten waren binnengekomen van patiënten die kort na een operatie ernstig ziek zijn geworden. Het gaat hier mogelijk om bacteriële infecties. Hoe kan dit gebeuren in Nederland, waarvan men zegt dat de gezondheidszorg zo goed geregeld is? Als je dit hoort, vraag je je af: waar gaat mijn ziektekostenpremie heen? Misschien gaat het op aan een vers likje verfaan de buitenkant?