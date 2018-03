Gijzelaars in Egyte weer vrij

De elf westerse toeristen en acht Egyptische begeleiders die tien dagen geleden werden ontvoerd in het Egyptische grensgebied met Soedan, zijn vrij. Dat hebben het Italiaanse ministerie van Buitenlandse Zaken en Egyptische staatsmedia gemeld. De toeristen en begeleiders zijn ongedeerd. Hoe ze vrijkwamen is nog onduidelijk. Het Soedanese leger meldde gisteren zes ontvoerders te hebben gedood. De gijzelaars waren toen volgens het leger onder de hoede van dertig gewapende mannen in Tsjaad. De groep gijzelaars bestond uit vijf Duitsers, vijf Italianen en één Roemeen. (Reuters, AFP)