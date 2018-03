Fortis wilde graag groot zijn, heel groot, te groot

Overmoed, bluf en arrogantie zijn bank en verzekeraar Fortis bijna fataal geworden.

De in verhouding kleine bank-verzekeraar kreeg, na een verbeten strijd met Royal Bank of Scotland en het Spaanse Santander, ABN Amro op de knieën, de grote Nederlandse rivaal. In één klap werd Fortis de grootste bank van de Benelux.

Maar het prijskaartje voor dat staaltje overnamekunst, 24 miljard euro, bleek veel te zwaar te wegen. Zondagavond laat werd Fortis van de ondergang gered door de regeringen van België, Nederland en Luxemburg, de drie thuismarkten. Voor ruim 11 miljard euro vergaarden zij een minderheidsbelang in de bankentak van Fortis in hun land.

Alleen met deze reddingsoperatie, zo was de gedachte, kon Fortis met een nieuwe week beginnen zonder het horrorscenario van lange rijen klanten voor de bankfilialen die hun geld komen weghalen.

De ministers van Financiën dwongen Fortis bovendien om ABN Amro Nederland te verkopen. Een koper wordt nu gezocht.

Maar nog geen twaalf uur nadat minister Bos van Financiën, zijn Belgische collega Reynders en de Belgische premier Leterme elkaar opgelucht de hand hadden gedrukt, stond het reddingsplan al onder druk. Aanvankelijk reageerden beleggers gisterochtend verheugd op het nieuws uit Brussel: de koers van het aandeel Fortis sprong omhoog.

Maar even na tienen, nadat Fortis’ nieuwe topman Filip Dierckx met een persconferentie was begonnen, dook het aandeel weer omlaag. Uiteindelijk eindigde het ruim 23 procent lager, onder de 4 euro, het laagste niveau in zestien jaar tijd.

De stemming onder beleggers heeft zijn reflectie op het humeur van de bestuurders van de bank-verzekeraar. „Het was een zwaar weekeinde, met weinig slaap”, zei Dierckx gisteren. De op zijn gezicht getoverde glimlach oogde krampachtig.

Het contrast met vorig najaar, toen er ook hard en lang werd doorgewerkt, is enorm. De toenmalige topbestuurders, president-commissaris Maurice Lippens en topman Jean-Paul Votron, spraken feestelijk van een historische gebeurtenis toen zij de mede-eigenaars werden van ABN Amro.

Het genoegen heeft maar kort geduurd. De kredietcrisis die oktober vorig jaar uitbrak, bleek in de maanden die volgden veel dieper in te grijpen in de werking van het financiële systeem. De verliezen die de crisis veroorzaakte, kon Fortis met moeite dragen. Zeker in combinatie met de miljarden euro die het voor ABN Amro had betaald.

De solvabiliteit van de bank-verzekeraar kwam onder grote druk te staan. Toen vorige week ook twijfels ontstonden over de liquiditeit – al was het bij gerucht – besloten de nationale toezichthouders in te grijpen.

Het scenario dat zij uiteindelijk op tafel legden, is een mix van de kunststukjes die de Amerikaanse en Britse overheden de voorbije weken al hadden voorgedaan. Gedeeltelijke nationalisering van de bankentak van Fortis, plus uitverkoop van een belangrijk onderdeel daarvan: ABN Amro.

Bij de onderhandelingen waren ook het Franse BNP Paribas en ING uit Nederland betrokken. Pogingen om hen direct delen van Fortis te laten overnemen, of het concern in z’n geheel, strandden. De prijs die beide wilde betalen was voor Fortis onacceptabel laag.

De uiteindelijk gepresenteerde oplossing is een tijdelijke. Minister Bos liet na afloop weten het staatsbelang van 49 procent dat hij in Fortis Bank Nederland krijgt als een tijdelijke belegging te zien, bedoeld om rust te creëren en vertrouwen te herstellen.

Als Fortis weer geheel op eigen benen kan staan, en Bos zijn belang weer kan afstoten, ligt er voor de belastingbetaler mogelijk nog boekwinst in het verschiet ook. Wouter Bos als een superbelegger van het kaliber Warren Buffett, die vorige week 5 miljard dollar in de Amerikaanse zakenbank Goldman Sachs pompte. Intussen, zo willen de geruchten, is de zondag afgehaakte overnamekandidaat ING nog altijd in de markt om Fortis van ABN Amro te verlossen.

Dat de fel bevochten prooi van vorig jaar nu voor een vermoedelijk veel lager bedrag moet worden afgestoten, is een even pijnlijke als kostbare stap in de ooit zo ambitieuze strategie van Fortis om een grote pan-Europese financiële speler te worden. De in de markt genoemde prijs is met 10 miljard minder dan de helft van wat Fortis er vorig najaar bijna euforisch voor neertelde. Topman Dierckx zei dat Fortis dit besluit zelf heeft genomen, maar het is ondenkbaar dat dat niet onder druk van de drie nieuwe grootaandeelhouders is gebeurd.

Na zondagavond is Fortis terug bij af. Ook in nog een ander opzicht. Een andere maatregel die werd afgekondigd, is het onmiddellijke vertrek van Maurice Lippens als voorzitter van de raad van commissarissen. Daarmee verdwijnt niet alleen de architect van de ABN Amro-overname van het toneel, de 65-jarige graaf was ook een van de grondleggers van Fortis begin jaren negentig.

De verzekeringstak van het concern, onderstreepte Dierckx gisteren, wordt niet geraakt door de noodmaatregelen. Qua bank is het concern teruggebracht tot het formaat van vorig jaar: een belangrijke speler in België voor particulieren en middelgrote bedrijven. En een sterke private bank voor rijke klanten. De enige aanvulling is de reeds van ABN Amro ingelijfde divisie vermogensbeheer voor institutionele beleggers. Maar daarvan is het juist de bedoeling de helft aan de Chinese verzekeraar Ping An te verkopen.

Over de nieuwe strategie wil de nieuwe Fortis-topman de komende weken rustig en zorgvuldig kunnen nadenken. Wat te doen bijvoorbeeld met de bankonderdelen die in de etalage zijn gezet om de balans op orde te krijgen voor de inlijving van ABN Amro? Gaat Fortis nu toch actief blijven in landen als Polen en Turkije? Dierckx kon het niet zeggen. Op de meeste vragen waarop hij geen antwoord wist, zei hij: ‘3 november hoort u meer van ons’. Dan presenteert Fortis de kwartaalcijfers.

Meer over de problemen bij Fortis op nrc.nl/fortis

Overheden stappen in Fortis, Lippens stapt op De drie Beneluxlanden hebben Fortis deels te genationaliseerd. De overheden pompen 11,2 miljard euro in het concern, in ruil voor 49 procent van de aandelen in de drie nationale bankdochters van Fortis. De overheden van Nederland, België en Luxemburg krijgen ook zetels in de raad van commissarissen van de bankbedrijven. Fortis kwam de afgelopen weken in grote problemen toen het tientalen procenten van zijn beurswaarde verloor. Gistermiddag was het concern minder dan 10 miljard waard. De problemen werden veroorzaakt door de gevolgen van de kredietcrisis en de kostbare overname van 24 miljard euro voor een deel van ABN Amro vorig najaar. Daarom voorziet het reddingsplan van Fortis nu ook in de verkoop het overgenomen ABN Amro-deel. Het is volgens Fortis in de huidige, verslechterde marktomstandigheden „onvoorzichtig” om ABN Amro verder te integreren. President-commissaris Maurice Lippens stapt op. Voor zijn opvolging gaat Fortis buiten het bedrijf op zoek naar een geschikte kandidaat. Vrijdag al werd bestuursvoorzitter Herman Verwilst ontslagen. Volgens het plan zal België 4,7 miljard euro investeren, Nederland 4 miljard en Luxemburg 2,5 miljard. Het bedrag van euro 4 miljard dat de Nederlandse overheid gaat betalen voor het belang in Fortis wordt gefinancierd met het uitschrijven van een staatslening. De staatsschuld loopt daardoor op met eenzelfde bedrag. De Nederlandsche Bank (DNB) liet weten dat spaarders zich als gevolg van het ingrijpen door de overheden geen zorgen hoeven te maken. De oplossing biedt „een solide waarborg voor de bescherming van de belangen van rekeninghouders bij Fortis en ABN Amro Bank en voor de financiële stabiliteit”, aldus de verklaring van DNB.

Wie gaat Fortis verlossen van ABN Amro? Bij het overleg dit weekend over het reddingsplan waren ook twee commerciële banken nauw betrokken, ING en BNP Paribas. De Franse bank BNP Paribas zou heel Fortis hebben willen overnemen, maar zij bood een bedrag dat Fortis zelf veel te laag vond. De Nederlandse bank-verzekeraar ING wilde ABN Amro Nederland kopen. Ook deze overname werd zondag niet afgerond, maar ING zou achter de schermen hier nog wel oren naar hebben. ING was begin 2007 al in onderhandeling met ABN Amro over een overname. Maar dat plan, het gedroomde scenario van DNB-president Wellink, ketste af omdat ING de waarde van ABN Amro op dat moment te hoog vond opgelopen. De onderdelen die Fortis nu te koop heeft gezet gaat om het Nederlandse deel van ABN Amro. De twee overnamepartners van Fortis, Royal Bank of Scotland en Santander, hebben internationale onderdelen van ABN Amro overgenomen. Eén onderdeel van ABN Amro heeft Fortis al wel ingelijfd, de afdeling voor vermogensbeheer voor professionele beleggers. Die valt dus buiten de geplande verkoop. De Nederlandse vakbonden willen de garantie dat er bij de verkoop van ABN Amro Nederland geen gedwongen ontslagen vallen.

Nog meer banken die gered moe(s)ten worden Behalve Fortis moesten afgelopen weekeinde ook in Groot-Brittannië en Duitsland banken overeind gehouden worden door middel van overheidsingrijpen. Met Dexia in België gaat het ook niet goed. In de VS werden verzekeraar AIG en hypotheekfinanciers Fannie Mae en Freddie Mac al genationaliseerd. Duitse banken moesten hun branchegenoot Hypo Real Estate in München met toezeggingen voor miljardenkredieten van de ondergang redden. De bank, die transacties in onroerend goed financiert, is door speculaties met Amerikaanse hypotheken in problemen geraakt. De in acute moeilijkheden geraakte Britse hypotheekbank Bradford & Bingley wordt nu grotendeels genationaliseerd. Het is de tweede hypotheekverstrekker in Groot-Brittannië die als gevolg van de internationale kredietcrisis en de sterk teruggelopen woningmarkt door de regering wordt overgenomen. Eerder dit jaar gebeurde dat al met de bank Northern Rock. Gisteren zijn de topministers in de Belgische regering bijeengekomen voor de situatie bij Dexia. De aandelen van de Belgisch-Franse bank beleefden gisterenochtend de grootste daling ooit, na geruchten dat de bank extra geld nodig heeft. Dexia behoort tot de grootste financiële instellingen in Europa. De bank heeft 5,5 miljoen klanten in België, Luxemburg, Slowakije en Turkije. Dexia was ook actief in Nederland maar heeft zijn activiteiten afgebouwd, ondermeer na problemen met beleggingen in aandelenlease-producten. De Amerikaanse bank Citigroup neemt de bankactiviteiten van branchegenoot Wachovia over. De overname gebeurt in samenwerking met de Federal Deposit Insurance Corp (FDIC), dat banktegoeden van spaarders verzekert. Volgens FDIC is Wachovia, de op vijf na grootste bank van de VS, niet omgevallen.

Dit zijn de slachtoffers van Fortis Met het vertrek van Maurice Lippens als president-commissaris vertrekt de vierde bestuurder in twee maanden tijd. Afgelopen vrijdag moest bestuursvoorzitter Herman Verwilst het veld ruimen. Zijn persconferentie om het vertrouwen van beleggers te herwinnen faalde. Toen de koers verder weg zakte stapte hij op. In de zomer, na het omstreden plan om voor 8,3 miljard euro de balans te versterken, werd topman Jean-Paul Votron geslachtofferd. Ook dat gebaar bleek niet voldoende om beleggers weer in de armen te sluiten. Twee weken later, begin augustus, stapte financieel bestuurder Gilbert Mittler op. Overigens zijn Mittler en Verwilst niet helemaal van het toneel verdwenen. Mittler is benoemd tot adviseur van de bestuursvoorzitter, en Verwilst werd commissaris.

Dit vindt de politiek ervan Er was geen andere uitweg om Fortis te redden, zei minister Bos gisteren. „We hadden ook niet kunnen ingrijpen, maar de vraag was of Fortis dan de maandagochtend zou hebben overleefd”, aldus Bos, die zei dat het vertrouwen in het bancaire verkeer op het spel stond. De Tweede Kamer vindt de reddingsoperatie voor Fortis onvermijdelijk. „Deze bank is te groot om om te vallen’’, zegt Tweede Kamerlid Paul Tang (PvdA). Wel moet worden voorkomen dat de top van Fortis een vertrekbonus krijgt, stelt Tang. Een meerderheid van de Kamer steunt dit voorstel. „Het zou de bloody limit zijn als de staat een financiële instelling te hulp schiet en de belastingbetaler ook nog moet meebetalen aan een beloning voor wanprestaties”, aldus VVD’er Frans Weekers. Het forse bedrag dat voormalig topman Rijkman Groenink van ABN Amro toucheerde toen hij na overname van de bank moest opstappen, stuitte op hevige kritiek. SP’er Ewout Irrgang had graag gezien dat de staat een meerderheidsbelang in Fortis had genomen, in plaats van de 49 procent die nu wordt verkregen. „Er wordt heel veel belastinggeld in Fortis gestopt. Dan kan de staat beter een meerderheid nemen, waarmee het de zeggenschap heeft”, aldus Irrgang.

Fortis raakte in anderhalf jaar tijd ruim 80 procent van de beurswaarde kwijt