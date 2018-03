Financiële crisis doet ook de Kamer aan

Voor Wouter Bos beginnen de Algemene Financiële Beschouwingen morgen in de Tweede Kamer over de Miljoenennota onder een ongelukkig gesternte. Met het problematische Fortis heeft de Amerikaanse kredietcrisis nu ook Nederland bereikt. „There are real alternatives” schrijft de minister van Financiën (PvdA) in de begroting over de rol van politici in het tijdperk van globalisering. Tegen de achtergrond van opnieuw een Black Monday op de Amerikaanse beurs en een aanhoudende val van het aandeel Fortis, maken de ministers van Financiën aan beide zijden van de oceaan evenwel een machteloze indruk.

Minister Bos keek somber in de camera toen hij gisteravond op een partijbijeenkomst in Leeuwarden sprak van „een zwarte dag” voor de financiële wereld. De minister en de centrale-bankpresident hadden vurig gehoopt, dat de reddingsoperatie voor de in moeilijkheden verkerende bank-verzekeraar Fortis de Amsterdamse beurs tot optimisme zou stemmen. In plaats daarvan bleek het wantrouwen bij beleggers te worden versterkt.

„Bos heeft de Kamer op tal van fronten iets uit te leggen”, zegt Frans Weekers, Tweede Kamerlid voor de VVD. De oppositie loopt zich warm voor het financiële debat. De kredietcrisis, de hulpactie voor Fortis, en de verslechterde economische situatie zullen de tweedaagse beschouwingen domineren. „Anderhalf jaar geleden gaven de minister en de premier niet thuis toen de overnamestrijd speelde om ABN Amro. Nu blijkt dat Fortis zich flink aan de overname heeft vertild, wordt er diep in de buidel getast. Waarop baseerde Bos de afgifte van de ‘verklaring van geen bezwaar’ tegen de overname”, vraagt Weekers zich af.

„Weten we zeker dat de toezichthouder goed toezicht uitoefent?”, wil Kamerlid Kees Vendrik van GroenLinks weten. „Had de minister het groene licht voor de overname wel moeten geven?”, zegt SP-Kamerlid Ewout Irrgang. En „blijven de Fortismanagers die hebben gefaald hun miljoenen verdienen?” De overheid moet ervoor zorgen, dat vertrekkende bankiers geen bonussen meekrijgen, zegt Irrgang, die eerder voor een bonusverbod heeft gepleit. Paul Tang, PvdA-Kamerlid, vindt dat een belangrijke les van de kredietcrisis. „Er moeten voorwaarden gesteld worden aan het beloningsbeleid bij financiële instellingen.” Had niet de president van De Nederlandsche Bank zelf de bonuscultuur de oorzaak van de kredietcrisis genoemd omdat veel te grote risico’s werden genomen?

Zeker zo belangrijk is de vraag wat de gevolgen van de kredietcrisis en de Fortis-operatie voor de begroting betekenen. Het kaartenhuis dat minister Bos zorgvuldig heeft opgebouwd dreigt in te zakken. „Bos is naïef geweest”, zegt VVD-Kamerlid Weekers. „De minister en de premier hebben steeds geroepen dat de kredietcrisis Nederland niet rechtstreeks zou raken. Maar we krijgen wel degelijk klappen.”

De optimistische stemming onder ondernemers in de industrie is intussen omgeslagen, bleek vorige week uit de jongste cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Consumenten zijn voorzichtiger geworden met geld uitgeven. En de groei van de uitvoer zal eind dit jaar al flink terugvallen, verwacht het Centraal Planbureau.

De kans dat de Nederlandse economie volgend jaar met 1,25 procent zal groeien, waar het kabinet vanuit gaat, is klein geworden. Met het huidige budgettaire beleid zeilt de regering al „scherp aan de wind”, stelde de Rotterdamse econoom Bas Jacobs eerder vast. Zo besteedt het kabinet volgend jaar 2,5 miljard euro meer om de lasten te verlagen dan is vastgelegd in het inkomstenkader. De riante gasbaten geven de begroting een rooskleurig beeld met een overschot voor volgend jaar. Worden deze niet meegerekend, dan bedraagt het robuuste financieringstekort volgend jaar al 2,1 procent. „Bos geeft te veel geld uit”, werpt VVD-Kamerlid Weekers de minister voor de voeten.

De dramatische impact van het vooralsnog mislukte reddingsplan voor Wall Street en de kosten van de steunoperatie van Fortis op de Nederlandse economie zijn nog niet te overzien. Een ding is duidelijk: mochten zich in latere jaren tegenvallers voordoen, dan zijn ombuigingen niet te vermijden, merkte het CPB al op in de Macro Economische Verkenning voor 2009. De deelnemers aan de financiële beschouwingen kunnen daar alvast een voorschot op nemen.

Achtergronden opnrc.nl/begroting2009