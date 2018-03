Film van de dag

Karakter. Al sinds vorige week zijn er ’s avonds laat op Ned.2 Nederlandse speelfilms te zien, natuurlijk niet geheel toevallig samenvallend met het Nederlands Film Festival. Met Antonia en De Aanslag zijn er al twee Oscarwinnaars vertoond, vanavond volgt de derde. In 1998 ontving Mike van Diem het begeerde beeldje voor zijn prestigieuze adaptatie van Bordewijks roman Karakter uit 1938. Met Jan Decleir in een glansrol als de hardvochtige gerechtsdeurwaarder Dreverhaven die de carrière van zijn bastaardzoon Katadreuffe (Fedja van Huêt) tegenwerkt om de jongen te harden. De vele scènes die zich afspelen in het vooroorlogse (nog ongeschonden door bombardementen) Rotterdam werden opgenomen in België en Polen. Van Diem indertijd over zijn verfilming: „Recht doen aan Bordewijk, daar ben ik helemaal niet in geïnteresseerd.”(Mike van Diem, 1997, NL), Ned. 2, 0.05-2.10u.André Waardenburg