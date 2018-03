De uitrit van een Italiaanse snelweg. Een aftandse caravan met aan de voorkant een soortement loket. Een stuk of zeven mensen in een rijtje. Twee mannen die met veel gusto iets aan het eten zijn. Noem mij nieuwsgierig, maar dan sta ik bovenop de rem. Alle verkeersregels ten spijt – die vormen in Italië toch slechts een suggestie – ik moet en zal weten wat daar te halen valt.

Zo maakte ik deze zomer kennis met porchetta. Opgerolde varkensbuik, het zwoerd er nog aan, gekruid en goudbruin gebraden. Vet en verrukkelijk. Porchetta is kermisvoer. Eten van de straat. Een traktatie die je jezelf slechts af en toe gunt, omdat het feest is. Of desnoods verklaar je het tot feest, omdat je toevallig zo’n stalletje langs de weg tegenkomt. In elk geval maken Italianen nooit porchetta a casa.

Maar daarvan hoef ik me als Nederlandse niets aan te trekken. Vorige week, daags voor mijn verjaardagsfeest, stond ik in de koelcel van slagerij Peter Jan van de Broek in de Haagse Reinkenstraat naar een varkenslijk te wijzen. „Doe me haar buik maar.”

Slager PJ is mijn vaste leverancier voor dit type projecten en wel wat van me gewend. Maar nu trok hij toch even zijn wenkbrauwen op. „Dat is minstens 10 kilo vlees, Janneke, hoe wil je dat thuis bereiden? En wie gaat dat allemaal opeten?” Ik verzekerde hem dat hij zich over dat laatste geen zorgen hoefde te maken. Hongerige vrienden genoeg. Maar die bereiding, daarover kon ik nog wel wat advies gebruiken.

Ik legde hem mijn plannen voor. In de porchetta die ik in Italië geproefd had zat vers venkelgroen. Niet netjes fijngehakt, maar hele stengels die zo tussen het vlees waren gerold. Omdat je dat heerlijke spul hier nooit bij de groenteboer ziet, en mijn tuin braak ligt, had ik mijn zinnen gezet op venkelzaad.

PJ heeft het minder op venkelzaad dan ik. Dat had ik al gemerkt bij een vorig project, toen we deze zomer samen 150 worsten draaiden voor het schoolfeest. Ook de peperoncino waarmee ik de porchetta wilde kruiden, stuitte op verzet. In porchetta hoort geen rode peper, vond hij. In porchetta hoort wel rode peper, vond ik. Uiteindelijk bereikten we een compromis waarbij ik over de kruiden ging en hij over de hoeveelheid zout, de braad- en gewenste kerntemperatuur.

Ik ging naar huis met wat in slagersjargon ‘een middel’ heet. Een middel bestaat uit de rib plus de buik van een varken. PJ had het enorme stuk vlees voor me uitgebeend. Ook had ie aan de lendezijde het stugge rugzeentje weggesneden, net als een centimeter of drie van het rugspek dat op die plek erg stug is. Aan de ribzijde had hij het kraakbeen en de tepelrand verwijderd.

Wat ik ook van PJ meekreeg was een fikse lardeernaald, een paar meter stevig slagerstouw, een kerntemperatuurmeter en de belofte dat hij de volgende avond zou komen eten.

Morgen het porchettarecept.

