EU in zee met regime Mauretanië

BRUSSEL, 30 sept. De Europese Unie betaalt Mauretanië alsnog voor visrechten, ondanks een militaire staatsgreep vorige maand in het Afrikaanse land. De EU is gerustgesteld door de belofte van de militaire machthebbers dat ze de 86 miljoen euro EU-geld goed zullen besteden. Minister Gerda Verburg (Visserij, CDA) en haar collega`s uit andere EU-landen hebben daarom gisterenbesloten het eerste deel van het bedrag te betalen, na een maand vertraging. Aanvankelijk reageerde de EU zeer negatief op de staatsgreep. Het visserijakkoord is ook van belang voor Nederlandse vissers, die er horsmakreel vangen.